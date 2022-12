Especialista compartilha quatro dicas para quem vai reformar neste fim de ano

As festas de fim de ano estão se aproximando e muitos consumidores começam a se planejar para começar pequenas reformas nas casas. Por conta disso, Ricardo Mathias, gerente da Casa do Lojista de Barueri, traz dicas para ajudar consumidores a atingirem bons resultados.

As promoções de fim de ano, o décimo 13º salário, mais o verão, também contribuem para o crescimento dos reparos nas residências. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 82% das pessoas entrevistadas pretendem gastar mais neste fim de ano que no mesmo período de 2021.

“Reformas podem ser frustrantes, por isso, é importante o consumidor buscar profissionais especialistas para realizar os objetivos da melhor forma possível – e mais ágil também. É necessário se atentar muito à segurança. Até quem tem muita experiência pode sofrer acidentes em reformas domésticas se não estiver atento o suficiente”, explica Mathias.

Conheça a seguir cinco dicas para contribuir na hora da reforma.

Tendências

Ficar por dentro de tendências pode trazer modernidade e deixar o ambiente mais inovador. Para pintura, as cores neutras são as que estão em alta no momento, como branco, cinza chumbo, gelo e preto. Essas tonalidades trazem sofisticação e leveza para o ambiente em que são inseridas.

Além disso, o verão estimula a compra de ventiladores, as viagens nesse período aumentam a busca por itens de tratamento para piscinas e os impermeabilizantes também são mais procurados para proteger as casas das chuvas dessa época.

Segurança

Em reformas domésticas é muito comum ver pessoas sem equipamentos de segurança. Isso por acreditarem que a atividade é simples e não apresenta perigos. Mas o simples fato de subir em uma escada para trocar uma lâmpada pode gerar um acidente. “Recomendamos sempre, para o bem de todos, que usem EPI (equipamento de proteção individual) em qualquer situação na reforma. Imagina só o perigo da pessoa que vai passar impermeabilizante em um telhado sem a proteção necessária. É muito arriscado”, conta o gerente. “Para garantir o melhor cenário, sugerimos sempre que a pessoa contrate um especialista durante os reparos.”

Usar produtos com qualidade

Para alcançar um bom resultado, é imprescindível comprar e utilizar produtos de qualidade. Apesar disso, muitos acreditam que itens mais caros são os melhores, mas há marcas econômicas que podem ser ótimos opções. A dica é sempre conversar com o vendedor da sua loja de confiança para verificar se o produto é compatível com suas necessidades.

Não esquecer dos acessórios

Todo procedimento necessita de acessórios para uma boa aplicação e manuseio do produto principal. Por exemplo, para pintar uma parede é preciso de pincel, extensor do pincel, bandeja para misturar a tinta, fita crepe para isolar áreas, e plástico bolha ou papel pardo para cobrir os móveis e o chão. “Muitas reformas podem ser obrigadas a fazer pausas ou até não terem o resultado satisfatório pela falta de materiais. É importante se atentar a isso durante o momento da compra. Criar listas é uma boa forma de organizar todos os itens necessários”, finaliza o especialista.

Texto com autoria de Sing Comunicação publicado originalmente no Sala da Notícia.