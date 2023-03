Especialista ensina como aparecer nas primeiras posições do Google

Na era da informação, ter um site com uma classificação alta nos mecanismos de pesquisa pode ser crucial para o sucesso de um negócio. O Google, mecanismo de pesquisa mais popular do mundo segundo dados da Similar Web, detém a chave para milhões de visitantes online e garantir o primeiro lugar em sua página de resultados de pesquisa pode fornecer um aumento significativo no tráfego e na visibilidade de um site.

De acordo com o próprio Google, a compatibilidade com dispositivos móveis é um fator de classificação. Ademais, um site que carrega rapidamente e tem um design otimizado pode aumentar o engajamento do usuário e diminuir a taxa de rejeição, o que acaba sinalizando para o Google que o site oferece uma experiência positiva ao usuário.

O que é SEO e o que é SEM?

As técnicas de SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine Marketing) são utilizadas para aumentar a visibilidade da marca na internet, com o objetivo de atrair novos clientes e evitar que as empresas se percam em meio à concorrência. A diferença entre os dois é que SEO é uma estratégia gratuita que visa posicionar um site nos primeiros lugares dos resultados de busca, enquanto o SEM se refere a campanhas publicitárias que permitem que um site apareça nos anúncios das primeiras posições do buscador.

Últimas atualizações do Google sobre SEO e SEM

Buscando a melhora da plataforma, o Google otimiza seus algoritmos, adicionando constantes atualizações, introduzindo regularmente alterações para aprimorar sua compreensão e classificação de conteúdo. Com essas atualizações, o Google pretende fornecer resultados de pesquisa cada vez mais relevantes e de alta qualidade.

No entanto, com essas atualizações, vêm mudanças na forma como o Google avalia e classifica os websites, o que significa que os profissionais de SEO e os proprietários de sites devem se manter informados e adaptar suas estratégias.

No dia 15 de março, o Google lançou um de seus ”core updates”, uma atualização fundamental em seus algoritmos que afetam como o ranqueamento nessa plataforma é feito. Ainda que a atualização não esteja completa, já é possível reconhecer as possíveis mudanças que ocorrerão no mecanismo.

De acordo com o Search Engine Journal, alguns tópicos devem ser o foco:

O tempo é essencial: os efeitos das atualizações do algoritmo principal não são perceptíveis imediatamente. Pode levar dias ou semanas para os rastreadores do Google indexar e reavaliar a web.

Análise de tráfego: o tráfego de pesquisa orgânica e as classificações de palavras-chave do site são métricas que ajudam a avaliar o impacto da atualização e identificar possíveis áreas de melhoria.

Otimização do site: os aspectos técnicos de um site, como velocidade, compatibilidade com dispositivos móveis e indexação adequada, desempenham um papel enorme na determinação da classificação geral.

Para empresas que possuem um site e querem posicioná-lo na primeira página do Google, atentar-se às alterações dos algoritmos faz parte da rotina. As empresas que buscam a criação de um site devem considerar os algoritmos do próprio mecanismo para otimizar suas páginas online.

A importância das palavras-chave para alcançar posições mais altas

O especialista em SEO, Rand Fishkin oferece alguns insights sobre o uso de palavras-chave, em seu blog Moz, Fishkin comenta sobre identificar as principais palavras-chave (aquelas frases que os clientes em potencial digitam no Google para as quais você gostaria de aparecer na página um dos resultados da pesquisa). E indica o próprio Google Adwords para fazer isso.

Em uma entrevista para o site Reputation, Fishkin destaca a importância de prestar muita atenção em como os clientes buscam os produtos e serviços que uma empresa oferece. “Provavelmente, a melhor coisa que você pode fazer é entender melhor seus clientes, suas fontes de influência e o que ressoa com eles. Em seguida, coloque o dinheiro para trabalhar maximizando o ROI dos canais e fontes específicas aos quais os clientes prestam atenção.”

Como escolher as “palavras-chave” certas de acordo um especialista de SEO

Na execução da estratégia, Fishkin destaca um ponto crucial. Ele esclarece que é preciso selecionar as palavras-chave certas. Para isso, segundo o especialista, é necessário conhecer o público-alvo e saber o que eles buscam. “Um problema é que, nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma estratégia de marketing, quase todas as empresas identificam quais são os clientes certos e quais não são. (…) à medida que as empresas amadurecem, elas quase nunca voltam e fazem esse processo novamente, embora reconheçam que seus mercados são muito dinâmicos.”

Conhecer o público-alvo é o diferencial nas campanhas de marketing, Fishkin dá continuidade e acrescenta. “A dinâmica e a composição do público mudam ao longo dos anos, mas raramente voltam ao básico e perguntam: “Quem é meu público? Quem é o público errado? Onde meu público passa o tempo e sai? A quem eles prestam atenção? Que publicações eles leem? O que ressoa com eles? Que tipos de histórias devo contar a eles?”.

De acordo com o especialista em SEO, reconhecer a audiência é o fator principal para uma estratégia bem-sucedida. Em uma entrevista para o podcast The Small Business Big Marketing, Fishkin oferece algumas dicas para pequenas empresas crescerem por meio de práticas de SEO. Um dos diferenciais na área social media é o uso das redes sociais para melhorar as posições nos mecanismos de pesquisa.

A gestão de redes sociais para empresas cria e publica conteúdo nessas mídias, de forma personalizada para um público específico. Através de planos de redes sociais, as empresas têm acesso a estratégias de digital marketing e conteúdo, que de acordo com uma pesquisa do Hubspot, 54% dos consumidores indicam como um fator que influencia na decisão de compra. Recorrer a diferentes recursos para ranquear a empresa entre as primeiras posições do Google pode ajudar no marketing da empresa, uma vez que cerca de 75% das pessoas não passam da primeira página, conforme dados da Intergrowth.