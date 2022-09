Especialista explica a importância da manutenção preventiva de grupos geradores

O gerador é a fonte ideal de energia nos casos de falhas na rede elétrica. Ela permite que durante uma interrupção de energia, escritórios, comércios e indústrias não paralisem suas operações, reduzindo drasticamente qualquer perda financeira devido ao blecaute. No caso de clínicas e hospitais, a relevância é ainda maior, porque em muitos casos o funcionamento de equipamentos elétricos é decisivo para manter a vida dos pacientes.

Entretanto, o que muitas instalações, empresas e condomínios não sabem, é sobre a importância de realizar manutenções preventivas nos grupos geradores, seja ele a gás ou a diesel. O acompanhamento técnico de maneira periódica é essencial para manter a segurança, a eficiência e o pleno funcionamento dos equipamentos.

Para discutir o assunto de forma detalhada, Bruno Teixeira Moreira, especialista em grupos geradores e diretor comercial da franquia Energ Geradores, listou 7 razões para realizar a manutenção preventiva nos geradores.

1. Ajuda a detectar e reparar problemas o mais cedo possível

Embora os geradores sejam equipamentos robustos, duráveis ​​e bastante confiáveis, é recomendável garantir que eles passem por manutenção periodicamente. Muitos geradores não manifestarão imediatamente sintomas de falha até que o aparelho seja incapaz de funcionar em caso de falta de energia. A manutenção preventiva regular permite que o técnico identifique problemas no gerador e resolva-os antes que se agravem.

2. Garante a funcionalidade adequada

Além de realizar uma inspeção visual, técnicos experientes sempre verificam outros aspectos importantes, como: o funcionamento do alternador, cabos e conectores, disjuntores de proteção, bornes de ligação do gerador, sistema de refrigeração, entre outros.

A verificação regular de todos esses aspectos garante que o gerador funcione de maneira ideal no momento em que a empresa ou condomínio mais precisar.

3. Evita a geração de monóxido de carbono

Os geradores a diesel que não recebem manutenção regular são propensos a produzir excesso de monóxido de carbono, que pode ser fatal se inalado em grande quantidade. Durante o processo de manutenção, o técnico garantirá que o gerador seja posicionado de forma que libere quaisquer gases ao ar livre e não em ambientes internos. Para isso, manter o gerador limpo também é fundamental.

4. Aumenta a eficiência do gerador

Pássaros, ratos, insetos e outras criaturas podem infestar a carcaça do gerador, podendo montar ninhos e mastigar a fiação do aparelho. Durante a manutenção adequada, todas as peças do gerador são verificadas e limpas de sujeira e detritos potencialmente prejudiciais. Em seguida, eles são testados para verificar se estão funcionando conforme o esperado. O técnico também desconectará as baterias do gerador e as reconectará para garantir que não haja problemas subjacentes. Fazer isso de acordo com um cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante do motor ajuda a melhorar a eficiência do gerador.

5. Ajuda a evitar problemas de combustível

Os geradores movidos a diesel precisam ter o tanque de combustível esvaziado e reabastecido pelo menos duas vezes ao ano. Isso ocorre porque o combustível se deteriora com o tempo, principalmente quando o gerador fica por longos períodos sem ser operado e, portanto, é recomendável drenar completamente o sistema. A manutenção regular garante que os níveis de combustível sejam verificados e a alimentação seja alterada.

6. Reduz custos

Ignorar a manutenção pode levar à necessidade de gastar com reparos e substituições de peças a médio e longo prazo, um processo que pode ser muito mais cara do que a operação preventiva. Em casos extremos de negligência, poderá ser necessária até a substituição do equipamento.

7. Prolonga a vida útil do gerador

Geradores sem manutenção normalmente têm vida útil mais curta. Garantir a manutenção preventiva em intervalos regulares e cuidar dos períodos de desligamento oportunos pode ajudar a evitar problemas de inicialização e manter o grupo gerador funcionando sem problemas por anos.

“A compra de geradores é um investimento feito pelas empresas para manterem suas operações funcionando mesmo durante uma queda de energia, não ficando refém da fornecedora de energia elétrica do estado. Para se ter uma ideia, em 2021 quase metade das regiões da cidade de São Paulo ficaram sem energia por um tempo maior do que o limite determinado pela Aneel. São horas de interrupções que causam a paralisação de centros logísticos, linhas de produção, escritórios, condomínios, o que gera muito prejuízo para essas instalações. Por isso, instalar um grupo de geradores e manter a manutenção preventiva desses equipamentos é essencial para o bom funcionamento desses locais”, finalizou Bruno, da franquia Energ Geradores.