Especialista explica os benefícios de investir em uma franquia de serralheria

Seja um empreendedor iniciante ou um empresário experiente, uma franquia oferece ao franqueado um caminho seguro e comprovado para o crescimento de um negócio. Isso acontece porque antes de replicar a sua metodologia, a franquia precisa realizar uma série de processos e testes, como estudar o mercado de atuação, os concorrentes, os produtos e serviços, estabelecer parceria com fornecedores, implementar estratégicas de marketing, entre outras ações, até chegar em um modelo considerado aprovado.

E entre os 12 segmentos do franchising disponíveis para investimento, o setor de Casa e Construção é o que tem ganhado mais destaque no mercado. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a categoria faturou quase R$ 15 bilhões em 2021, registrando um crescimento de 19,3% em relação ao ano anterior, se posicionando entre os ramos com maior receita gerada.

O especialista sobre o mercado de alumínio, Trajano Neto, gestor da franquia Mundo Serralheiro, explica os principais benefícios de investir em uma franquia no segmento de Casa e Construção, que engloba empresas no segmento de construtora, serralheria, reformas, pinturas, entre outros.

1. Não é necessário experiência na área

No segmento de franquias é comum que o interessado em investir no negócio não tenha experiência no segmento que deseja atuar. Por isso a franqueado cria um treinamento completo explicando como operar a unidade, além de deixar disponível uma equipe de suporte para auxiliar o franqueado em sua trajetória como parceiro da marca.

2. Tecnologias desenvolvidas e metodologia definida

Um negócio que é iniciado do zero passa os primeiros dois anos construindo, definindo e redefinindo a maneira como fazer as coisas. Essas lições aprendidas podem significar muito desperdício de tempo e esforço ao longo do caminho, podendo até levar à falência.

No sistema de franquias, a franqueadora já realizou todos esses testes e suportou os desafios do crescimento. Por isso, ao iniciar em uma franquia, o parceiro já começa utilizando uma metodologia definida, testada e aprovada, e tecnologias que automatizam os processos mais mecânicos e manuais.

3. Fornecedores confiáveis

As franqueadoras estabeleceram um relacionamento vantajoso e diferenciado com fornecedores e repassam esse benefício para os seus franqueados. Dessa forma, ele não precisa se preocupar sobre onde obter os materiais e recursos para o negócio.

“Levamos muito a sério a questão do fornecimento de materiais, afinal, sem o alumínio uma serralheria não funciona. Para evitar qualquer problema de suprimento, optamos por nós mesmos fornecermos os materiais diretamente ao franqueado, independente de qual parte do Brasil ele estiver. Cada modelo de negócio trabalha de uma forma, sempre visando o melhor para o seu franqueado. Se um empreendedor decide abrir um negócio do zero e sozinho, essa é uma das questões que ele precisa levar em conta: procurar fornecedores confiáveis”, explicou Trajano.

4. Economia em escala

Quando uma empresa está dentro de uma rede de franquias, é possível ter o poder de compra para aproveitar os preços por volume. Essa economia de escala funciona a favor dos franqueados em áreas não apenas de bens e serviços, mas também de marketing, tecnologia e outras ferramentas e processos vitais para o negócio.

5. Base de clientes leais e reconhecimento da marca

Uma das vantagens mais significativas de investir em uma franquia é que a marca da franquia vem com uma reputação e uma base de clientes desde o início. As pessoas chegam até a unidade sabendo o que esperar e o franqueado é treinado para atender a essa expectativa.

6. Atraia financiamento com mais facilidade

A obtenção de financiamento para um novo negócio é um risco alto para o financiador, que pode mitigá-lo impondo requisitos rigorosos para reduzir as ameaças, que muitas vezes provam ser um obstáculo significativo para o empreendedor em potencial. Quando se trata de investimento em franquia, no entanto, o modelo de sucesso comprovado traz um menor risco para o financiador, pois a reputação da franquia trabalha em benefício do franqueado.

“Ingressar no mercado de serralheria por meio de uma franquia faz com que o empreendedor pule as fases mais arriscadas de um negócio. Com o franchising ele terá um sistema de implantação, operação, marketing, fornecimento de materiais, uma metodologia pronta de trabalho, entre outros recursos que aumentam drasticamente as chances de obter lucro com o negócio”, finalizou Trajano Neto, da franquia Mundo Serralheiro.