Especialista explica principais características do número 0800

Por muito tempo, as ligações telefônicas foram o meio mais prático para estabelecer o contato entre consumidores e empresas. Hoje, mesmo com o advento de tecnologias como aplicativos de mensagens, a conexão telefônica se mantém na linha de frente de SACs (Sistema de Atendimento do Consumidor) de diversos empreendimentos, e o 0800 segue como um dos números mais conhecidos pelos brasileiros.

Como um número de DDG (Discagem Direta Gratuita), ter um número 0800 demonstra a preocupação que a empresa tem com seus clientes, afirma Rafael Martins, CEO da VONO Telecom, operadora de telefonia voltada para o mercado de voz sobre IP.

Martins explica que o serviço de linha 0800 funciona exatamente como qualquer linha VoIP no que diz respeito à tecnologia usada e às formas de autenticação por um telefone IP – softphones instalados em um computador ou smartphone conectados na internet. Ele ainda pode ser direcionado para um PABX IP.

“Uma das principais diferenças é que o titular do número 0800 é quem paga as tarifas para receber as chamadas, o que chamamos de tarifação reversa, uma vez que quem liga, não paga, e sim quem recebe, o dono do 0800”, pontua o especialista. “Este tipo de linha não faz chamadas binando o número 0800 como um número fixo faz. É um tipo de linha receptiva”, acrescenta.

Um estudo conduzido pela Hibou, que contou com a participação de mais de 2.600 consumidores, revelou que um bom atendimento é fundamental para os brasileiros. De acordo com o balanço, realizado em outubro de 2020 e divulgado pelo Mercado & Consumo, o atendimento foi o segundo elemento mais citado pelos entrevistados, com 94% das respostas, logo atrás da qualidade do produto, que liderou a lista com 98%.

Conforme entrevista de Ligia Mello, sócia da Hibou, ao Mercado & Consumo, somente 11% dos participantes da pesquisa afirmaram que se sentem totalmente satisfeitos com o atendimento das empresas, enquanto 39% estão muito satisfeitos e cerca de 40%, apenas em parte.

A sondagem também mostrou que, para 91,3%, a agilidade para resolver dúvidas é um dos fatores mais importantes em uma comunicação assertiva e, para 73,3%, oferecer sugestões pertinentes é o que mais importa, ao passo em que, para a metade dos participantes, a fidelidade às marcas irá depender do bom atendimento.

Empresas devem avaliar custo-benefício

Segundo Martins, empresas de diversos setores e portes contratam uma linha 0800 para oferecer a comodidade de uma comunicação de forma gratuita para os seus clientes. “Entretanto, geralmente, são as empresas que atendem clientes de todo o Brasil quem aderem à modalidade. Isso porque, com o serviço 0800, é possível divulgar um número único para receber chamadas de qualquer região do país”.

O CEO da VONO Telecom explica que a aderência a um número 0800 consiste em um serviço mais oneroso. Por isso, é preciso analisar bem a possibilidade.

“As empresas interessadas em atuar com um número 0800 devem proceder uma avaliação minuciosa da viabilidade de uso do serviço, que tem suas vantagens, principalmente no que se refere ao atendimento e relacionamento com os clientes. Assim, deve-se avaliar o custo-benefício”, conclui Martins.

Para mais informações, basta acessar: https://www.falevono.com.br/