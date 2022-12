Especialistas reúnem em livro digital experiências sobre longevidade de empresa

Estima-se que 80% das empresas de todo o mundo sejam de controle familiar. Apesar desse número expressivo, segundo um estudo realizado pela consultoria PwC, apenas 12% chegam até a terceira geração. O número é ainda menos estimulante quando se trata da próxima geração, já que apenas 3% dessas empresas conseguem transferir seu legado para a quarta geração. A comunidade Legado e Família, formada por membros de empresas familiares, conselheiros de administração, consultores, professores e especialistas da área, pesquisa e debate a sucessão e o legado dessas instituições e lança uma obra definitiva sobre o assunto.

Intitulado “O Legado da Família Empresária e a Continuidade de seus Negócios”, o livro traz à luz a experiência e visões de membros de empresas familiares e profissionais especialistas no tema, que dão sustentação e sobrevida às gerações que perpetuam empresas num mundo onde a concorrência e a tecnologia se expandem e exigem a reinvenção e a criatividade. Produzida no formato digital e gratuito, a obra foi escrita em colaboração por membros da comunidade, e organizado pela conselheira de Administração e CEO da comunidade Legado e Família, Monique de Souza Pereira, e pelo psicólogo, professor de Pós-graduação e consultor de Empresas Familiares Rafael Homem de Carvalho. A edição é da editora Sacapuntas.

Dividido em três partes, o livro traz experiências de sucesso no passado, as oportunidades do presente, e, na terceira parte, traça uma visão de futuro das empresas familiares na visão dos autores. O fundador e presidente da Hoft Consultoria e colunista do jornal Valor Econômico, Renato Bernhoeft, assina o prefácio do livro, que tem a coordenação do consultor de Empresas Familiares e professor de Ensino Superior em Portugal, António Nogueira (também coautor); da gestora de Marketing e Conteúdo no Legado e Família, Amanda Andrade; da consultora e pesquisadora na área de Antropologia Aplicada nas Organizações, Fernanda Tussi; e da diretora do Centro de Empresas da Família (UCC) na Argentina, Maria de los Ángeles Bringas.

O livro

A primeira parte do livro digital trata de temas que envolvem as experiências desafiadoras do passado, que em geral constroem os pilares do negócio, sendo eles, legados e valores, estima e propósito da família empresária e os mitos dos fundadores de empresas. Traz capítulos de Carlos Rocha, terceira geração da Fazenda Santa Helena; Beatriz Azevedo, memorialista e palestrante; Luiza Fante, terceira geração da Fante Indústria de Bebidas; Nelson Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Grupo EZOS; Cris Bianchi, terceira geração da Malharia Luiza; e António Nogueira, consultor de Empresas Familiares em Portugal.

A abordagem na segunda parte do livro digital abrange as relações familiares saudáveis, conflitos saudáveis e oportunidades e estratégias para a empresa familiar. Assinam os capítulos, Adriana Adler, terceira geração de Brinquedos Estrela; Eugênio Eduardo, quarta geração e membro do Comitê de Família do Grupo Tavares de Melo; Beatriz Brito, segunda geração da Laudejá Agronegócios; Hugo Nisembaum, consultor nas áreas de Identificação e Gestão de Talentos; Carmen Sfeir, especializada em Governança Corporativa e ESG (Environmental, Social and Governance); Ivone Saraiva, membro do Conselho de Administração do BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais); e Zélia Breithaupt, quarta geração do Grupo Breithaupt.

Já a terceira e última parte do livro digital, trata das estratégias futuras, ou seja, as interações intergeracionais, entre os fundadores das empresas e as próximas gerações. São coautores e coautoras desses capítulos, Carlos Alberto Ercolin, membro de Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal; Adriana Rocha, terceira geração da União Exportadora S.A.; Leopoldo Abadia, especialista e assessor de Empresas Familiares; Melina Lobo, conselheira de Empresas Familiares; e Carlos Rocha, terceira geração da Fazenda Santa Helena.

Sobre Legado e Família

Fundado em 2019, o Legado e Família iniciou sua jornada como um portal de compartilhamento de experiências. Desde então, membros de empresas familiares e profissionais especializados nos temas desse universo podem compartilhar suas experiências nesse espaço por meio de artigos e postagens, colocando em pauta os principais assuntos que preocupam e influenciam as empresas familiares. O intuito desse portal sempre foi valorizar as características desse tipo de empresa, que é tão comum e importante para a economia do Brasil e do mundo.

Com a missão de ajudar empresas familiares a construírem um caminho de longevidade e de preparação para novas gerações por meio de uma gestão organizada e profissionalizada, o Legado e Família buscou outra frente: tornou-se uma EDTECH, uma empresa que alia tecnologia e educação.

Hoje, o Legado e Família tem um propósito ainda mais claro: construir, junto dos membros de empresas familiares e profissionais que assessoram esses negócios, um caminho em que se torna possível o aumento da porcentagem de empresas familiares que chegam à terceira geração mantendo-se estruturadas e saudáveis, com seu crescimento firmemente pautado no legado da família empresária.

Serviço

Livro digital gratuito: “O Legado da Família Empresária e a Continuidade de seus Negócios”

Onde baixar: https://cursos.legadoefamilia.com/livro-imprensa