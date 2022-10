Espetáculo “Tap Clowns” segue em turnê pelo Vale do Jequitinhonha

A palhaçaria e o sapateado ganham os palcos com o espetáculo “Tap Clowns”, do Grupo Real Fantasia, em uma turnê pelo interior de Minas Gerais. Ao todo serão 30 apresentações em escolas públicas de cidades do Vale do Jequitinhonha, como Veredinha, Turmalina, Minas Novas, Capelinha, Itamarandiba e seus distritos, que receberão o espetáculo entre 21 de setembro e 9 de outubro. As apresentações são abertas para toda a comunidade, e chegam a esses locais por meio do patrocínio da Aperam.

O público terá a oportunidade de conhecer o universo circense. Com texto e direção de Érica Lima e atuação de Marcus Vinícius e Rubens Ramalho, Tap Clowns conta a história de Capim e Bambu, dois artistas de rua que lutam para sobreviver de sua arte. Uma reviravolta irá mudar a vida desses dois palhaços, que apresentam números de sapateado.

Para a diretora, o espetáculo alcança o público “por cenas como uma de hipnotismo, que envolve a participação das crianças, sapateado e a amizade entre Bambu e Capim, que é muito próxima da que as próprias crianças têm”, revela Érica.

A turnê do espetáculo “Tap Clowns” conta com o patrocínio da Aperam, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A empresa atua na região e tem como um de seus pilares o fomento da cultura, em cinco cidades de atuação, no Vale do Jequitinhonha. “A Fundação Aperam Acesita acredita na arte como ferramenta de transformação social e também de educação, por isso investe em cultura e estimula a participação ativa da comunidade”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Serviço

Espetáculo Tap Clowns, Grupo Real Fantasia

Turnê no Vale do Jequitinhonha

De 21 de setembro a 9 de outubro

Duração: 50 minutos

Gênero: Teatro para as Infâncias

Classificação: Livre

Programação: pelo Instagram @gruporealfantasia