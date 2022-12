Espumante gaúcho fica entre os 10 melhores do mundo em concurso francês

Vem da terra do champagne o reconhecimento a um espumante brasileiro elaborado na Serra Gaúcha. A 20ª edição do Effervescents du Monde 2022, que ocorreu em Dijon Burgundy, na região francesa de Borgonha, elegeu entre 482 amostras de 25 países as melhores borbulhas do mundo. Os produtos foram avaliados durante quatro dias por 80 degustadores profissionais.

Entre as 71 medalhas de ouro concedidas na competição estava a distinção ao brasileiro Conde de Foucauld Brut Branco. O mais alto grau de condecoração também fez com que o espumante elaborado pela Vinícola Aurora elencasse o ranking Top 10 do concurso. Neste ano, devido ao empate de pontuação entre alguns rótulos, a lista do Effervescents du Monde 2022 posicionou 18 produtos entre os melhores do mundo. Além do Brasil, espumantes da França, Espanha, Moldávia e Canadá foram selecionados.

Segundo dados Associação Brasileira de Enologia (ABE) os vinhos e espumantes nacionais já somam 6.614 premiações, desde 1995. A entidade acredita que reconhecimento internacional tem sido essencial para a imagem dos produtos brasileiros no exterior e também no mercado interno, abrindo portas para as vinícolas ampliarem sua área de atuação.

Ainda de acordo a ABE, este foi o melhor ano para os rótulos verde-amarelos, em quase três décadas. Os vinhos e espumantes trouxeram para o Brasil 704 premiações em 23 concursos como o Effervescents du Monde, realizados em 12 países. Do total, 57 medalhas foram conquistadas pela Vinícola Aurora em 2022.

“O setor vitivinícola brasileiro pode comemorar. Nunca na história do país, viu-se este volume de premiações num único ano. Esta é uma celebração de todos, que eleva a imagem do Brasil, um país do Novo Mundo, que evoluiu muito rápido na elaboração de vinhos e espumantes com qualidade internacional”, destaca o presidente da ABE, enólogo André Gasperin.