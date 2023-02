Esri lança novo software ArcGIS Reality para capturar o mundo em 3D

Organizações empresariais, governamentais e científicas dependem cada vez mais de drones, aeronaves tripuladas e satélites para capturar imagens. Dados de imagens detalhadas fornecem visibilidade de operações e oportunidades, descompactando informações de cada pixel e transformando imagens estáticas em representações digitais dinâmicas do mundo. Modelos 3D e mapas de alta resolução de canteiros de obras, paisagens urbanas complexas ou países inteiros permitem que essas organizações analisem e interajam com um mundo digital que mostra com precisão lugares e situações como eles são. Em camadas com informações geoespaciais, como levantamentos cadastrais, redes de serviços públicos, modelos de informações de construção (building information models, BIM) e dados de sensores em tempo real, eles se tornam gêmeos digitais da realidade. Isso permite uma melhor compreensão do mundo por meio de análise, monitoramento de ativos ou até mesmo simulação preditiva.

Essa necessidade de capturar a realidade como base para os gêmeos digitais está expandindo o mercado de imagens aéreas, que deve crescer de US$ 1,4 bilhão em 2017 para mais de US$ 4 bilhões até 2025. Para apoiar ainda mais essa tendência entre setores, a Esri, líder global em tecnologia de inteligência de localização, está apresentando o ArcGIS Reality.

“Os gêmeos digitais se tornaram uma ferramenta essencial para muitos setores e, para serem eficazes, contam com mapas altamente precisos e atualizados e modelos 3D derivados de imagens”, disse Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. “Estamos felizes em oferecer esta nova família de produtos aos profissionais que estão digitalizando nosso mundo para nos ajudar a entendê-lo melhor, sejam as operações grandes ou pequenas, locais ou globais”.

O ArcGIS Reality é uma família de produtos para mapeamento de realidade local, municipal e nacional — usando em todos os casos o novo ArcGIS Reality Engine:

ArcGIS Reality for ArcGIS Pro — uma nova extensão do principal software GIS de desktop da Esri, permitindo que os usuários insiram imagens de drones ou aeronaves tripuladas para gerar saídas 3D para mapeamento de realidade.

— uma nova extensão do principal software GIS de desktop da Esri, permitindo que os usuários insiram imagens de drones ou aeronaves tripuladas para gerar saídas 3D para mapeamento de realidade. ArcGIS Reality Studio — um novo aplicativo voltado para o mapeamento da realidade a partir de imagens aéreas de cidades e países inteiros. Uma interface intuitiva centrada no mapa permite alta eficiência de produção para fornecer representações da realidade em nível de pesquisa.

— um novo aplicativo voltado para o mapeamento da realidade a partir de imagens aéreas de cidades e países inteiros. Uma interface intuitiva centrada no mapa permite alta eficiência de produção para fornecer representações da realidade em nível de pesquisa. Site Scan for ArcGIS — software de mapeamento de realidade de ponta a ponta baseado em nuvem da Esri para imagens de drones, projetado para simplificar o gerenciamento de programas de drones, coleta, processamento e análise de dados de imagens.

— software de mapeamento de realidade de ponta a ponta baseado em nuvem da Esri para imagens de drones, projetado para simplificar o gerenciamento de programas de drones, coleta, processamento e análise de dados de imagens. ArcGIS Drone2Map — um aplicativo de desktop intuitivo focado no mapeamento da realidade a partir de imagens de drones, permitindo processamento offline e mapeamento rápido em campo.

Para saber mais sobre o ArcGIS Reality da Esri, visite go.esri.com/About_ArcGIS_Reality.

