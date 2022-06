Estilo vintage é inspiração para design em tecnologia inteligente

Uma das grandes tendências apontadas pelo Feira South by Southwest, que acontece no Texas, Estados Unidos, e que abriga as mais recentes novidades em vídeo, áudio e tecnologia foi a volta ao passado. Esse sentimento do consumidor vem sendo resgatado por empresas em várias partes do mundo.

Donald Normam, professor emérito de Ciência Cognitiva da Universidade da Califórnia, explica esse fenômeno. Para ele, os objetos têm um lado emocional que deve ser levado em consideração na hora de criar um produto. Isso porque cada vez mais criamos vínculos com objetos que nos rodeiam, principalmente quando estes têm uma história, ou remetem a alguma experiência vivida

O desafio é manter o aspecto retrô desses objetos e, ao mesmo tempo, incorporar a tecnologia moderna.

A Elgin, empresa brasileira com 70 anos de existência acaba de lançar uma linha de lâmpadas de filamento LED inteligente, com design vintage, mas com inovações que otimizam o uso do produto.

“Através de um app próprio ou por comando de voz é possível ligar, desligar e dimerizar a lâmpada, por exemplo”, explica Douglas Muniz, gerente de produtos da Elgin.

A empresa acredita que o design retrô das lâmpadas pode ser mais adequado na iluminação de determinados ambientes, como salas de estar e jantar, por exemplo.