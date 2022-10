Estratégias de marketing podem ser alinhadas com produções audiovisuais

Dentre as diversas possibilidades existentes que podem fazer parte de um plano de marketing, a produção de conteúdo audiovisual se tornou um ponto importante devido aos crescentes números de utilização das redes sociais. Para creators, marcas e empresas, apresentar produções audiovisuais de qualidade podem interferir em quantidade de seguidores, alcances orgânicos e afins.

Em eventos de grande porte, onde há um volume considerável de transmissões de imagens e vídeos nas redes sociais das empresas participantes, por exemplo, a estratégia de marketing utilizada pode auxiliar na produção e no direcionamento desses conteúdos. Um exemplo disso foi o Rock in Rio 2022, que aconteceu em setembro deste ano e reuniu cerca de 700 mil pessoas durante os dias de evento. Segundo o relatório da organização, o festival contou com ativações publicitárias e midiáticas que reuniram mais de 180 mil pessoas em diferentes estandes.

Para Willy Malheiros, Sócio e Diretor Artístico da Clube Mídia, que esteve presente na organização de ativações da Sony Music e da Porto no Rock in Rio 2022, “pensar em vídeos que entreguem conteúdo e informação de qualidade por meio do entretenimento, alinhado à visibilidade da marca, são importantes para a definição de um planejamento de mídia mais objetivo com assuntos que atendam a públicos específicos”.

O sócio e diretor administrativo da Clube Mídia, David França, comenta que, além da produção e execução, deve-se atentar também para um back-office organizado. “Uma estrutura de back office bem definida e direcionada auxilia o trabalho da produção, já que existem diversas etapas jurídicas, contratuais, autorizações, parcerias, tratativas com fornecedores, reuniões de alinhamento, tanto na parte comercial quanto de marketing, além da própria produção”, complementa.

Para Felipe Junqueira, produtor da Clube Mídia, os desafios também podem fazer parte da execução de ações publicitárias externas. “Um dos maiores desafios que encontramos é operacionalizar diferentes equipes com formatos de atuação distintos em um mesmo evento. Junto a isso, deve existir ainda uma operação de pré-produção, com cronogramas, logística e estrutura que deve fazer tudo ocorrer dentro do previsto”, salienta o produtor.

A expectativa de crescimento desse mercado, segundo Pedro Dias e Guilherme Leal, sócios da Clube Mídia, leva em consideração, principalmente, o volume de empresas que estão presentes no digital hoje em dia. Segundo a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 94% das empresas entrevistadas adotam estratégias do segmento buscando o crescimento do negócio. “Dados como esse são importantes para que empresas que ainda não aderiram a essas estratégias, promovidas pelo marketing alinhada ao audiovisual, possam reconsiderar e enxergar uma perspectiva de futuro positiva”, finaliza Guilherme Leal, Diretor Executivo.

Para saber mais, basta acessar: https://www.clubemidia.com/