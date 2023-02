Estratégias de venda são essenciais em 2023, diz empresário

Um estudo conduzido pela Salesforce revelou que 69% dos vendedores brasileiros acreditam que 2023 será um ano desafiador por conta de elementos como a inflação e os problemas da cadeia de suprimentos. Com isso, as expectativas dos profissionais estão baixas: menos de 30% dos entrevistados esperam que seus times de vendas alcancem as metas estabelecidas no último ano.

Apesar disso, 75% dos vendedores afirmaram que se sentem otimistas com relação à habilidade da empresa em que atuam para capacitar os colaboradores para um novo cenário no setor, conforme noticiado pelo IT Forum.

Para Diego Roque, responsável pela Ninja Brindes, empresa que atua com brindes promocionais, um ambiente desafiador exige empenho das empresas e seus profissionais, o que demanda atenção às estratégias de vendas – conjunto de ações que visam aumentar o número de vendas e, consequentemente, de faturamento.

A título de exemplo, ele conta que uma das principais estratégias de vendas podem incluir a variação de vendedores e adaptação de personalidade. “Os vendedores das empresas devem ser treinados para interagir com o cliente de forma que ele se sinta o mais confortável possível durante todo o processo da venda”.

“Além disso”, acrescenta Roque, “quando se lida com a venda de produtos físicos, é importante dar prioridade às imagens do processo do produto, criando um sentimento de desejo do cliente desde o início”. Dessa forma, segundo o empresário, a qualidade do produto pode ficar visível desde o começo, para que os clientes sempre se sintam bem, até mesmo antes da compra.

Segundo o empresário, a diferença mais marcante entre as estratégias de vendas é a forma e o período que cada uma é abordada pela empresa. A chamada “adaptação de personalidade” dá como o foco principal a simpatia do colaborador. “Esta será usada apenas durante o diálogo entre o cliente e a empresa”.

Já a prioridade na imagem do produto, prossegue Roque, ganha destaque com o foco no produto, mostrando o resultado como provas para garantir a satisfação e o acordo do cliente na hora de realizar a produção.

O responsável pela Ninja Brindes também destaca que outra estratégia utilizada pelo time comercial da empresa é a psicologia de mercado: “Essa estratégia consiste em perceber as tendências no mercado e ajudar o cliente a encontrar o melhor produto para o que ele busca concluir com o seu projeto, seja um evento promocional ou algo mais fechado a sua equipe de trabalho”, explica.

Para além das táticas desenvolvidas pela empresa de Roque, ele cita três estratégias que equipes de vendas do Brasil e do mundo costumam observar nos tópicos a seguir:

1 – Atendimento humanizado – A tática tem como base a interação atenciosa e respeitosa do vendedor para com o cliente, fugindo dos sistemas massificado ou robotizado;

2 – Venda personalizada – A estratégia busca focar nas necessidades e desejos específicos de cada cliente, para que este perceba a importância da compra para o seu problema;

3 – Pós-venda – O sistema consiste na atenção que os profissionais do time comercial devem dar ao consumidor após a compra, a fim de fidelizar o cliente – um elemento ignorado por muitos vendedores.

