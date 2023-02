Estudo aponta 10 desafios que as empresas devem enfrentar para crescer

As empresas estão em um contexto global imprevisível que as obriga a navegar em cenários desconhecidos de forma cada vez mais regular. Com um ambiente econômico complexo e sociedades polarizadas e exigentes, as empresas convivem entre diversas tensões que nem sempre são complementares, como a necessidade de obter resultados mensuráveis a curto prazo, os processos de transformação necessários para a sustentabilidade do negócio ou a pressão reputacional do cliente em questões-chave, como meio ambiente, diversidade ou contribuição.

Tudo isso exige contar com uma equipe de talentos cada vez mais volátil e nem sempre alinhado aos esforços das empresas. E estas, ao mesmo tempo, precisam continuar gerando negócios e atraindo investimentos em um contexto mais competitivo, sabendo aproveitar o momento para melhorar sua posição competitiva ou ajustar sua estratégia de marketing até a forma mais adequada de lidar com a hiper-regulação e reter talentos.

Em um estudo realizado pela LLYC, consultoria global de comunicação, marketing digital e relações públicas, intitulado de “New Times, New Rules: Dez desafios em tempos imprevisíveis” é possível entender quais os desafios que as empresas enfrentam para continuar crescendo e gerando valor. O documento, elaborado por cerca de vinte profissionais da empresa de diferentes especialidades e regiões, traz uma análise e novas perspectivas para que as instituições possam encarar o futuro com a ajuda da tecnologia, da criatividade e de um foco determinado nas pessoas.

Por isso, as empresas devem adotar soluções avançadas de inteligência para mensurar a conversa e o impacto de suas ações. “O mundo está em constante transformação. Os novos tempos trazem novos desafios que exigem que as empresas adotem abordagens diferentes das utilizadas até agora, ferramentas diferentes para enfrentá-los se quiserem se manter competitivas. O “sempre fizemos dessa forma” não é mais válido e temos que reinventar soluções”, destaca Juan Carlos Gozzer, Sócio e CEO Américas da LLYC.

De acordo com o relatório, é essencial adotar soluções avançadas de inteligência para medir a conversa e o impacto das ações de uma marca. Assim as empresas poderão adaptar suas estratégias às demandas do mercado e ficar um passo à frente da concorrência. Estes são os 10 desafios que as mesmas devem enfrentar para se desenvolver: como aproveitar momentos complexos para melhorar o posicionamento competitivo; como ajustar a estratégia de marketing sem perder o impacto; como lidar com a hiper-regulação; quais talentos são necessários e como mantê-los em momentos de incerteza?; como desenvolver líderes para fazer a organização evoluir; como proteger os negócios em setores altamente expostos; como abordar conversas em uma sociedade polarizada; como manter a relevância e a influência em um contexto complexo; como transformar a transformação em um ativo de reputação; como manter a conexão com clientes com menor poder aquisitivo.

Para David González Natal, sócio-líder do projeto, “os desafios a que nos referimos no Novos tempos, novas regras são multidimensionais e afetam quase todos os setores. A tecnologia e a criatividade são elementos-chave para enfrentar com maior flexibilidade e eficiência as soluções que as empresas precisam hoje”.