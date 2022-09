Evento busca ensinar estratégias de vendas para a Black Friday

Uma estimativa da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) demonstrou que os brasileiros vêm aderindo, cada vez mais, às compras digitais. Segundo a análise, o comércio on-line deve alcançar um faturamento de R$ 91,5 bilhões apenas na segunda metade do ano. Com a adesão dos consumidores ao digital, a atenção das empresas à necessidade de adaptação a esta nova realidade também vem em uma crescente.

Nesse panorama, ganham destaque iniciativas que visam orientar as empresas para datas aguardadas pelo comércio, como a Black Friday, que ocorre na última sexta-feira de novembro (25). Exemplo disso, a Code7 preparou o evento “Black na Copa – Saiba como driblar a concorrência”, com o intuito de ajudar os negócios a se prepararem para a data.

O evento on-line ocorre no próximo dia 21 de setembro, às 19h, no YouTube da Code7. Para participar, basta realizar a inscrição gratuita na página do evento. Roberto Dariva, diretor-geral da Code7, conta que o encontro reunirá profissionais da Magalu, Koerich e Beon.

“Os palestrantes vão falar sobre as tendências do comércio para engajar o público e vender cada vez mais, além de compartilhar suas próprias experiências com a Black Friday que, em 2022, ocorre na mesma data da Copa do Mundo de futebol”, articula.

Um levantamento da Globo, disponibilizado por meio da Plataforma Gente e compartilhado pelo site da Exame, mapeou as tendências de consumo para esta Black Friday. Segundo a pesquisa, 50% dos consumidores pretendem comprar algum produto durante o evento, um incremento de 3% em relação a 2021. Na classe A, o percentual é de 65%.

De acordo com a “Pesquisa Consumo 2º semestre 2022” da IM Globo (Inteligência de Mercado Globo), 34% dos entrevistados devem gastar com roupas e calçados, 32% com alimentação e bebidas e 26% com educação.

Dados da mesma pesquisa revelam que 56% dos entrevistados pretendem comprar algum item por conta da Copa, como roupas e acessórios (20%), eletrônicos (15%) e compras de supermercado (14%), que estão entre as três principais categorias de consumo. Aliás, dentre os brasileiros que têm planos de compras para a Copa, 72% informaram que esperam comprar na Black Friday.

Para o empresário, o quanto antes as empresas se preparem para o evento, melhores resultados de vendas podem ser obtidos, por isso, o curso também abordará temas como:

Tendências do mercado conversacional para varejo Phygital conversational;

Como se preparar para ter um atendimento omnichannel eficiente para atender na Black Friday;

Porquê centralizar todas as conversas em uma única tela e permitir que vários atendentes trabalhem, simultaneamente, em um mesmo número;

Dicas para estruturar uma operação e deixá-la pronta para as demandas pós-Black Friday.

Para mais informações, basta acessar: https://materiais.code7.com/blackfriday2022?utm_source=equipe-pm-assessoria-imprensa-dino&utm_medium=referral&utm_campaign=black-na-copa