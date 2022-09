Evento do Setor de farmácias discute o futuro com inovação e jornada do cliente

Empresa familiar, de origem francesa, a Besins Healthcare tem conquistado seu espaço no competitivo mercado farmacêutico brasileiro. Presente na Abrafarma Future Trends 2022 – reconhecido como o mais importante congresso do varejo farmacêutico do Brasil, o tema desse ano foi “Hub de Saúde: A Farmácia do Futuro já está em todo lugar”.

O evento reuniu executivos das redes associadas, a indústria farmacêutica, alimentar, de higiene e beleza, distribuidores e staff das maiores redes de farmácia do país para uma programação sobre o cenário e os novos passos desses mercados no Brasil.

A Abrafarma é composta por 26 redes tais como: Raia Drogasil, DPSP, Pague Menos, Venâncio, Panvel, Araújo, Tapajós, D1000, Drogal, São Joao, entre outras. Todas as redes tinham como estratégia central atender da melhor forma a jornada do paciente por meio de informação, atendimento, relacionamento e acompanhamento.

A Besins Healthcare esteve presente no congresso de dois dias para fortalecer as parceiras e conhecer as estratégias de cada uma dessas redes para que a Besins esteja conectada com essas iniciativas.