Evento educativo promove discussões sobre cultura maker e preservação do oceano

Celebrar a cultura maker, debater como ela se dá no contexto da educação, defender a preservação do oceano, aproveitar uma deliciosa manhã na praça e conectar a comunidade, essa é a proposta do “Maker Day 2022: todos a bordo”. O evento acontece de 16 a 20 de agosto, de forma virtual e presencial no bairro Castelo, em Belo Horizonte (MG).

Promovido pela Casa Fundamental —escola de educação básica com metodologia reconhecida internacionalmente—, o festival será dividido em dois momentos: no ambiente virtual, com webinários que dialogam com a temática maker, educação e tecnologia. Já na Praça Manoel de Barros, com música, mostra de projetos infantis, oficinas gratuitas e até competição de rolimã.

O primeiro momento será um Webinário sobre Aprendizagem, Tecnologias e Práticas Educacionais , que acontecerá no canal do YouTube da Casa Fundamental, nos dias 16 e 18 de agosto, às 19h30.

“Queremos celebrar a capacidade de pensar com sabedoria, agir criativamente e de compartilhar generosamente”, destaca Maria Carolina Mariano, diretora de inovação da Casa Fundamental.

O segundo momento do evento acontecerá na Praça Manoel de Barros, no sábado, dia 20 de agosto. No local será montado um palco que receberá uma abertura especial com apresentação dos alunos da escola, show da Banda Submarino Cor de Rosa (Beatles), exposição de projetos, oficinas e área gourmet com food trucks.

“A proposta é fortalecer ainda mais a conexão com a nossa comunidade, em uma manhã na praça, com piquenique, cadeiras de praia, para apreciarmos os trabalhos dos nossos alunos, e que os participantes das oficinas sejam imersos em um universo lúdico de muito aprendizado, consciência ambiental, makerativismo e tecnologia”, destaca Maria Carolina.

A praça também será o local para o lançamento da intervenção Sea Parade que terá animais marinhos em tamanhos grandes espalhados por pontos do bairro Castelo, para chamar a atenção das pessoas do bairro e da cidade para o tema da proteção dos oceanos. Cada animal foi customizado pelas crianças da escola e apresenta um QR Code para interação do público e divulgação de informações sobre os mares e oceanos, e como podemos regenerá-los.

Para a Casa Fundamental, o aprendizado passa pela experiência e é, também, resultado do processo de fazer, construir e criar novas teorias. Por isso o evento anual , interrompido no início da pandemia, é tão aguardado pela comunidade. “Somos seres naturalmente criadores, exploradores e pensadores inovadores. Nós não apenas consumimos, nós também podemos criar. É da nossa natureza como indivíduos reunir os materiais à nossa volta e transformá-los em coisas completamente novas. Isso é ser maker e é isso que a cultura maker traz em sua raiz”, destaca Maria Carolina Mariano.

O Maker Day finaliza com uma tradicional competição de rolimã, que ocorrerá na Rua Castelo de Lisboa, fechada para a ação. A partir das 12h, iniciam-se as descidas especiais para premiação em três categorias: Estilo (criatividade e design), Velocidade (quem cruzar a linha de chegada primeiro) e Sustentabilidade (materiais selecionados para a decoração dos carrinhos).

As atividades na Praça Manoel de Barros são gratuitas, sendo necessária inscrição prévia para as oficinas no próprio local. Já, para participar do Webinário, é sugerida uma contribuição voluntária no valor de R$ 25, para cada encontro. Toda renda será revertida para a Sea Sherperd Brasil , maior movimento pela conservação dos oceanos e da vida marinha do mundo.

Programação

Webinário Aprendizagem, Tecnologias e Práticas Educacionais

16/08, terça-feira, às 19h30: Por que precisamos ensinar as crianças a aprender de verdade? E como fazemos isso? Palestrante: Maria Carolina Mariano, diretora de inovação Casa Fundamental.

18/08, quinta-feira, às 19h30: Lógica de programação e desenvolvimento de habilidades para crianças da Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais. Palestrante: Raissa Lisboa, coordenadora de Educação Infantil, e Thais Azevedo, professora de programação da Casa Fundamental.

Inscrições aqui .

Atividades na Praça Manoel de Barros

20/08, sábado:

9h: Abertura do Maker Day: todos a bordo!

9h30 às 11h30: oficinas infantis, show da Banda Submarino Cor de Rosa (Beatles), lançamento Sea Parade e intervenções dos alunos da Casa Fundamental

11h30 às 13h: Mundialito de Rolimã, na rua Castelo de Lisboa.

Difusão da Cultura Maker

Reconhecida no meio educacional como uma escola do presente , a Casa Fundamental foi uma das três instituições de ensino brasileiras a ter artigo selecionado para participar FabLearn Flagship Conference 2019 – um dos principais eventos de educação maker do mundo, realizado em Nova York.

Para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre a cultura maker, mas não puder participar do evento, a Casa Fundamental criou um e-book indicado para famílias e educadores, acessível gratuitamente neste link .

Sobre a Casa Fundamental

Localizada no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), a instituição acredita que é seu dever primordial formar cidadãos críticos capazes de analisar, sintetizar, comparar, compreender e, a partir de conclusões, interferir em situações diversas. Garantir a manifestação da essência humana é o princípio da Casa Fundamental, uma escola de educação básica da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Além da metodologia reconhecida, o espaço que abriga a Casa Fundamental também tem destaque. Uma intervenção transformou um galpão, antes ocupado por uma indústria, em espaço de aprendizagem premiado , pelo Departamento de Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do Brasil.

Serviço

Maker Day Casa Fundamental 2022: Todos a bordo!

Data: 16 a 20 de agosto

Informações: https://materiais.casafundamental.com.br/maker-day-2022