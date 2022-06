Evento em 20/6, em Belém, debaterá oportunidades de investimentos na mineração

As perspectivas e oportunidades de bons negócios para a indústria mineral no Pará e no Brasil nas próximas décadas serão abordadas no próximo dia 20 de junho, em Belém (PA), no seminário “Pará: oportunidades de investimentos no setor mineral”. O evento será 100% presencial das 14h às 18h. Resulta de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e o Governo do Estado do Pará e o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (SIMINERAL), com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).

O evento trará o panorama da atividade mineral no Pará, apresentando oportunidades presentes e futuras na região, além de abordar aspectos essenciais para o financiamento da atividade mineral, seja por meio de mecanismos e programas estaduais, nacionais ou globais. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita pelo link http://bit.ly/Para_Oportunidades.

Programação

A programação trará temas de grande relevância para o cenário da mineração no estado como: panorama da atividade mineral, conhecimento do subsolo, financiamento da atividade mineral, com visões de representantes da Bolsa de Valores de Toronto, do Banco do Estado do Pará, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outros.

O evento receberá a presença do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, do diretor-presidente do IBRAM, Raul Jungmann, do presidente da FIEPA, José Conrado Azevedo Santos, do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Pedro Paulo Dias Mesquita, entre outros players do setor mineral nacional e paraense.