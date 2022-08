Evento gratuito abordará as práticas ESG na cadeia de valor do agronegócio

No dia 9 de agosto, o SB Sustainable Business Solutions e a Áster Máquinas – John Deere, realizam um evento gratuito com o tema ESG na cadeia de valor do agronegócio. O objetivo é promover um diálogo sobre a importância das práticas ESG para manter a saúde dos negócios, e a importância da extensão para a cadeia de valor (clientes e de fornecedores). “Toda tomada de decisão precisa ser baseada em modelos de dados seguros e que tenham evidências. Isso só é realmente possível quando a cadeia de valor é gerenciada de ponta a ponta. Além da clareza de informação, essa prática reduz os riscos financeiros, facilita os negócios nacionais e internacionais e ainda, facilita a análise e tomada de crédito”, explica Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG do SB Sustainable Business.

A sigla ESG (Environmental/Social/Governance) representa os três eixos que devem conduzir a gestão de todos os negócios, equilibrando boas práticas ambientais, cuidado com o social e boa governança. Mas, apesar da maioria das empresas já estarem familiarizadas com as novas exigências que vêm sendo feitas pelo mercado, a extensão dessas práticas para a cadeia de valor, fornecedores e suprimentos ainda precisa ser trabalhada. Questões sobre como é feito o processo, como toda a rede é auditada e os benefícios desse monitoramento, são alguns dos aspectos que serão abordados durante os painéis de discussão. “Temos trabalhado na construção de um futuro mais próspero e sustentável, acreditamos que isso só será possível se, efetivamente, todos se unirem em prol desse objetivo, compartilhando conhecimentos e fortalecendo parcerias, essa é a essência do ODS 17, assim como do evento ESG na Cadeia de Valor do Agronegócio”, diz Luiz Piccinin, Presidente da Áster Máquinas – Concessionário John Deere.

O evento acontece no dia 9 de agosto, ao vivo, com a transmissão de seis painéis, a partir das 9h da manhã, pelo horário de Brasília. O primeiro painel vai falar sobre ESG: a Importância de uma cadeia de valor resiliente; Painel 2: Os principais frameworks, índices e standards do mercado; Painel 03: Auditoria e verificação dos critérios ESG na sua cadeia de valor; Painel 04: Cases e Avanços na cadeia produtiva; Painel 05: Cases e Avanços frente ao mercado financeiro, e o último sobre: Ações para assumir Compromissos públicos ESG e estendê-los para a cadeia de valor.

Cada painel terá a duração de 45 minutos e, além de Áster Máquinas e John Deere, contará com cases e gestores de empresas como CDP, Agrotools, QMS, Carrefour, Rabobank, Assodeere, Pacto Global, GRI, Innospec inc., Green Domus, Future Carbon e Suzano. A abertura terá a participação de Luiz Piccinin, Presidente da Áster Máquinas e Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação ESG da SB Sustainable Business.

O SB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, uma solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento de empresas e toda a cadeia de fornecedores. Com uma consultoria 100% digital, o foco é levar práticas sustentáveis para grandes empresas, trabalhando com os fatores ESG: Ambiental, Social e Governança.

O SB Sustainable Business Solutions conta com uma equipe de profissionais nas áreas de Auditoria, Consultoria, Risk Advisory, ESG Performance Procurement, Value Chain e especialistas com vasta experiência e conhecimento em todos os setores.

A Áster Máquinas, concessionário John Deere, atua há mais de 25 anos com 12 filiais em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, oferecendo aos produtores rurais soluções para que obtenham a melhor produtividade e sustentabilidade no seu negócio, conciliando os interesses de todas as partes envolvidas e contribuindo para que eles cumpram a sua nobre missão de levar alimento à mesa de pessoas ao redor do mundo.

As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sbsustainablebusiness.com/esgnoagro até o dia 9 de agosto.