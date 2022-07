Evento gratuito promove inclusão social de pessoas com deficiência visual

Brasília recebe, entre os dias 30 de julho e 06 de agosto, mais uma edição da Semana Visão Inclusiva, um projeto de acessibilidade, inclusão sociocultural e conscientização sobre as pessoas com deficiência visual.

O evento, promovido pelo Visão Hospital de Olhos em parceria com as Óticas Diniz, terá jantar às cegas, sessão de filme com audiodescrição, oficinas de braille, campeonato de dominó adaptado, workshop de maquiagem para mulheres cegas e uma corrida de rua com um pelotão exclusivo de deficientes visuais.

“Será uma semana de muito aprendizado e de vivências extraordinárias. Ficamos muito felizes em compartilhar com os brasilienses um projeto tão inspirador e, principalmente, de incentivar a inclusão de todos em atividades de lazer, cultura e bem-estar”, destaca Thelma Gonsalves, idealizadora do projeto e gerente do Visão Hospital de Olhos.

A programação começará no dia 30 de julho, com uma sessão de cinema gratuita no Kinoplex do Boulevard Shopping Brasília. Os deficientes visuais terão a oportunidade de assistir um filme adaptado com audiodescrição, no qual as imagens são narradas com detalhes para que eles entendam o que está acontecendo nas cenas, além de receberem um combo de pipoca e refrigerante para apreciar o momento.

Pessoas que enxergam também poderão participar do cinema inclusivo e ter a chance de se colocar no lugar de quem não tem visão. Para isso, os participantes receberão uma venda de olhos e serão orientados a usá-la até o final do filme.

“O intuito é promover a inclusão cultural de deficientes visuais e mostrar para a sociedade os recursos de acessibilidade, reforçando a importância de projetos sociais como esse. Desta forma, vamos disponibilizar dois ingressos por pessoa para a sessão. A retirada dos tickets será no dia 29 de julho, de 8h às 18h, na unidade do Visão Hospital de Olhos, que fica no Boulevard Shopping Brasília”, ressalta Thelma.

O segundo ápice da Semana Visão Inclusiva é o jantar às cegas, no qual os convidados degustarão o menu de olhos vendados. Essa experiência diferenciada será no dia 04 de agosto, às 19h, no Restaurante Pecorino, no Boulevard Shopping Brasília.

“É um momento incrível, no qual a pessoa tem uma sensação inusitada desde o trajeto para chegar à mesa até as tentativas de comer e beber sem enxergar. Queremos que os convidados percebam as dificuldades dos deficientes visuais e deem mais valor à visão e aos cuidados oftalmológicos”, destaca a idealizadora.

As ações serão encerradas em grande estilo na 5ª Corrida de Olho na Saúde, que acontecerá no dia 05 de agosto, às 17h, com largada na Praça do Palácio do Buriti, no Eixo Monumental, e participação de 1.500 corredores, nas categorias 3 km, 5 km ou 10 km.

O grande diferencial da prova é o pelotão composto exclusivamente por pessoas com deficiência visual e os guias voluntários. Serão dezenas de participantes com baixa visão ou cegueira total correndo ao lado dos condutores, que treinaram ao longo do mês para auxiliá-los na competição.

Programação completa

30 de julho

10h

Sessão de Cinema Inclusivo

Local: Kinoplex do Boulevard Shopping Brasília

Ingressos gratuitos: retirada dia 29/07, de 8h às 18h, na unidade do Visão Hospital de Olhos, no Boulevard Shopping Brasília. Disponibilidade dos tickets sujeita à lotação do cinema.

14h

Oficina de audiodescrição

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

31 de julho

14h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

01 de agosto

12h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

14h

Oficina de escrita braille com instrutor deficiente visual

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

02 de agosto

12h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

14h

Oficina de acessibilidade digital com instrutor deficiente visual

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

03 de agosto

10h

Contação de história para crianças com alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV)

12h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

16h

Oficina de maquiagem para mulheres cegas

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

04 de agosto

10h

Contação de história para crianças com alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV)

14h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

19h

Jantar às Cegas

Local: Restaurante Pecorino, no Boulevard Shopping Brasília

Ingressos adquiridos antecipadamente no www.furandoafila.com.br

05 de agosto

14h às 19h

Visitação no estande para conhecer tecnologias assistivas, livros em braille e vários outros recursos

16h

Campeonato de dominó adaptado para pessoas com deficiência visual

Local: Estande do projeto Visão Inclusiva, no Boulevard Shopping Brasília, em frente à loja Riachuelo

Entrada gratuita

06 de agosto

17h

5ª Corrida de Olho na Saúde

Local: Largada na praça do Palácio do Buriti, no Eixo Monumental

Inscrições: www.centraldacorrida.com.br