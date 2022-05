Evento reúne empresas para ação com foco em ajudar APAE

No último mês ocorreu um evento presencial, em comemoração aos 53 anos da instituição APAE de Mogi das Cruzes. A celebração, que aconteceu na quadra de esportes da unidade, teve capacidade limitada de 70% do público. Na ocasião foram vendidos strogonoff de frango e carne, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), que posteriormente será convertido em auxílio de custos para a entidade.

No evento foi possível escolher entre consumir no local, ou levar o prato comprado para casa, já que as embalagens fornecidas pela empresa eram antivazamento e permitiam a locomoção.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) surgiu com a intenção de levar saúde, educação e inclusão aos deficientes, que segundo o Censo IBGE 2010, representava 23,9% da população brasileira e, há 70 anos, a APAE vem sendo referência quando se trata de apoio às pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, segundo seu site oficial.

Ainda de acordo com o site oficial da associação, já são mais de 2.200 (duas mil e duzentas) unidades, espalhadas por todo o território nacional, as quais já fizeram mais de 24.971.138 atendimentos.

“Nós estamos atendendo mais de 650 alunos, além de suas famílias e fornecemos a eles educação especial” Diz João Anatalino, Presidente da APAE de Mogi das Cruzes – SP, se referindo ao trabalho feito na instituição, e continua “Esses eventos nós fazemos para arrecadar fundos para financiar esse trabalho que fazemos aqui (na APAE)”.

No evento beneficente, a associação contou com voluntários e parceiros, como a empresa de embalagens WRA Embalagens. “Ficamos felizes em colaborar com as embalagens para servir o strogonoff! Nós amamos fazer parte de ações sociais importantes. Nossa empresa tem um grande compromisso com a ética, segurança, responsabilidade ambiental e social”, diz o diretor comercial, Wellington Luiz.

A WRA Embalagens é uma empresa paulista focada em soluções para o setor alimentício, que está há mais de 20 anos no ramo gráfico, focada em crescimento e inovações, segundo o diretor comercial.

“Temos aqui nosso parceiro de muitos anos, a WRA Embalagens. Queremos agradecer muito a todos os nossos parceiros, aos nossos voluntários e a população de Mogi das Cruzes e Região”, finaliza João Anatalino.