Evento reúne principais nomes do mercado magistral em São Paulo

Em sua 1ª edição realizada em São Paulo em abril, o Soul Magistral On Tour é uma iniciativa que reúne renomadas consultorias do Mercado Magistral e nove das principais empresas deste segmento, para atualizações e troca de experiências. Idealizado pelo Grupo Fagron, destaque em medicina personalizada no Brasil, detentor de nove empresas do setor, o Soul Magistral On Tour é um evento itinerante com o objetivo de levar novidades, discutir e apoiar o crescimento saudável e consolidado desse mercado.

Um balanço dos últimos cinco anos, produzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) para entidade que representa farmácias de manipulação no Brasil, levantou dados da Receita Federal e do Ministério do Trabalho (MTE), que apontam para alta resiliência desse mercado à crise, manutenção de empregos e expansão dos negócios em um ano crítico como 2020. Durante dois dias, foi apresentada uma radiografia da importância do mercado de manipulados no Brasil, onde cada vez mais os profissionais da área de saúde buscam a individualização de tratamentos, os pacientes têm acesso à tecnologia e informação e todas as projeções sobre o futuro da saúde indicam o aumento da procura por soluções personalizadas.

“O Soul Magistral On Tour foi idealizado para levar aos profissionais de todo o Brasil de forma gratuita, capacitação profissional, inovações de matéria prima, soluções completas para farmácias de manipulação e grandes oportunidades de geração de novos negócios, fortalecendo o futuro desse mercado comprovadamente em crescimento”, afirma Ivan Maróstica – Gerente Geral do Grupo Latam.

A 1ª edição contou com 14 horas de conteúdo oferecido por parceiros e consultores do mercado para mais de 200 pessoas. No calendário do evento, mais quatro capitais brasileiras serão contempladas com edições do On Tour e a próxima será Porto Alegre, com a 2ª edição em maio. Na sequência, a capital do Pará, Belém receberá o On Tour e seus consultores.

“A expectativa é que consigamos impactar mais de 5 mil profissionais do mercado magistral de forma direta e indireta com a realização desses eventos, e isso é só o início de nosso trabalho para juntos criarmos o futuro da medicina personalizada no Brasil. Além dos conteúdos apresentados nos eventos, será lançada a plataforma digital Soul Magistral, que oferecerá artigos, treinamentos e as principais tendências do setor. Nosso objetivo é dar acesso, capacitar e impulsionar ainda mais a transformação magistral”, afirma Gustavo Fonseca, Gerente de Marketing do Grupo Fagron no Brasil.

Grupo Fagron

Presente em mais de 35 países, o Grupo Fagron é um conglomerado multinacional que tem o propósito de criar o futuro da medicina personalizada. É ainda o único no Brasil a ter a certificação de boas práticas de distribuição e fracionamento da ANVISA e a aprovação do FDA. Conta com dez empresas no Brasil: Excipienta, Fagron Brasil, Fagron Genomics, Fagron Lab, Fagron Tech, Florien, Infinity Pharma, Mypack, Organic Compounding e Via Farma.

Soul Magistral

Empresa com o propósito de disseminar pelo Brasil, presencial e virtualmente, envolvimento, informação e conteúdo para toda a cadeia produtiva do mercado magistral, atualizando, fortalecendo, construindo junto com todos os players o futuro da medicina personalizada.

Com o objetivo de impulsionar a transformação magistral para um crescimento sustentável e reconhecido, a Soul Magistral oferecerá conteúdo atualizado por meio de uma plataforma digital onde estarão artigos e notícias sobre as principais tendências do setor, lançamentos de produtos, regulatórios, agenda de eventos, dicas sobre vendas, marketing, carreira e gestão, além apresentar em primeira mão as inovações exclusivas desenvolvidas pelas empresas do Grupo Fagron. A empresa também oferece uma agenda de eventos presenciais nas principais capitais do país, aproximando mercados, tendências e profissionais. Tudo o que faz parte do mercado de medicamentos manipulados faz parte da Soul Magistral, uma empresa aberta a oportunidades, sempre em busca de construir o futuro da medicina personalizada com conhecimento genuíno.