Evento sobre a internacionalização da economia do Ceará começa nesta quinta (25)

Realizado anualmente desde 2017, com foco na área de negócios internacionais, o Ceará Global acontece nos dias 25 e 26 de agosto, presencialmente, no BS Design Corporate Towers, em Fortaleza, e online, na Metrópole Virtual. A Metrópole Virtual é uma reprodução da capital cearense contendo os prédios das instituições ligadas a negócios internacionais no Ceará, como a FIEC, Sebrae e Centro de Eventos.

“Chegamos à 6ª edição do Ceará Global, que tornou-se o principal evento do Estado acerca da internacionalização da economia do Ceará, no âmbito do comércio exterior, como também na captação de investimentos de outros países”, comemora Mônica Luz, coordenadora geral do evento deste ano e cofundadora do Ceará Global. “Nos dois dias de programação, teremos participantes das principais entidades de negócios do Ceará e também de empresas de renome mundial”, destaca.

A edição 2022 trará uma agenda em que o Estado do Ceará assumiu um protagonismo internacional como Transição Energética, Economia Criativa e Economia do Mar e que, juntos, são relevantes para as exportações do estado e atração de investimento estrangeiro.

Em destaque, o evento também traz um conteúdo que evidencia a mudança de paradigma nas relações das empresas e seus investidores considerando a adoção de práticas de negócios associadas a compromissos ambientais, sociais e de governança. Traz, ainda, um forte protagonismo de lideranças femininas em toda a sua programação, alinhado ao ODS 5 e o movimento Elas Lideram 2030 promovido pelo Pacto Global da ONU Rede Brasil.

Na metrópole on-line, o Ceará Global apresenta um mapa interativo que oferece uma experiência imersiva e gamificada para os participantes, com premiação de uma passagem internacional ao inscrito participante que obtiver maior pontuação durante o evento. A experiência online também apresenta vivências em realidade virtual, visita a prédios, estandes e visitas virtuais durante toda a programação. Segundo Eugênio Vieira, presidente da Câmara Brasil Portugal, “a Metrópole Virtual é uma ferramenta online que permite rodar em cada um dos seus prédios uma programação diversificada e independente, incluindo palestras, exposições e salas de negócios”.