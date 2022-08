Eventos percorrem o país tratando do mercado de energia solar

A Expo Brasil Solar, feira que reúne empresas e profissionais do mercado de energia solar fotovoltaica, movimentou este segmento em diversas cidades brasileiras nos últimos meses.

Foi o caso das edições que ocorreram em São Luís-MA, em junho, Boa Viagem-RE, em maio, e Belém-PA, em abril. Nos eventos, temas de relevância para o setor estiveram em pauta, como segurança e medicina do trabalho, overload de inversores, impacto do tráfego pago para empresas do segmento solar, energia solar e o MLPE, aumento de faturamento e pós-vendas, automação de processos de gestão, potencial e perspectivas para energias renováveis, entre outros.

As feiras são realizadas pela Start Produções, empresa que já realizou mais de 500 horas de evento em nada menos do que 20 cidades brasileiras, reunindo um público superior a cinco mil visitantes e mais de 100 expositores.

As próximas edições regionais da Expo Brasil Solar irão ocorrer em Goiânia-GO, em 11 de agosto, Rio de Janeiro-RJ, em 22 de setembro, Salvador-BA, em 06 de outubro, São Paulo-SP, em 02 de novembro, e Fortaleza-CE, em 06 de dezembro.

Já a edição nacional do evento ocorre nos dias 02, 03 e 04 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo-SP. Informações e inscrições: https://www.expobrasilsolar.com.br