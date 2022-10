Evoé lança podcast com temas que envolvem a relação entre o dinheiro e a cultura

Debater a cultura e a produção cultural no Brasil é um dos objetivos da plataforma “Compartilhada”, com conteúdo que envolve a comunidade criativa de Belo Horizonte sob um olhar crítico. Para fomentar ainda mais os diálogos, o projeto lança o podcast “Compartilhada”, no qual semanalmente o público confere episódios nas principais plataformas de streaming. O tema central é a relação entre cultura e dinheiro.

“Em nossa plataforma digital já compartilhamos vivências, histórias e artistas como meio de informar, inspirar e provocar. O podcast é um caminho natural para ampliar esse diálogo, envolvendo outros pares da cena cultural e promovendo discussões essenciais sobre o fazer cultural no Brasil, seus desafios, transformações rumos e o que precisa mudar”, destaca a diretora criativa e criadora de conteúdo da Compartilhada, Bruna Kassab.

A economia criativa e a relação entre o dinheiro e a cultura são os pontos de partida de todos os episódios. Durante o último ano a equipe da Compartilhada conversou com os mais variados produtores de diversos segmentos da cultura, para ter a ótica de quem atua nos bastidores. Cada programa conta com a participação de integrantes ativos na cena cultural e temas que são de interesse geral da população.

Para o lançamento do Compartilhada foi criado um “Prólogo” do podcast que traz à tona alguns descasos com a cultura brasileira nos últimos anos. Dentre os assuntos debatidos estão o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, que aconteceu em setembro de 2018, a falta de investimento para manutenção, o posicionamento frente à tragédia, o contraponto com o que foi visto no incêndio na Catedral de Notre-Dame e como a história se repete no Brasil, com perdas irreparáveis como a do Acervo de Glauber Rocha, no último ano.

O podcast “Compartilhada” é realizado pela evoe.cc com produção dos Estúdios IMA. A apresentação do prólogo é de Bruna Kassab, com roteiro de João Vitor Rocha e trilha sonora e desenho de som de Max Teixeira Lemann. A captação direta do áudio é de Gabriel Canedo – que também orientou a pós-produção. Com edição de Léo Castro, o podcast foi coconcebido e produzido em parceria com Ruth Flores e Frederico Pequeno.

O projeto é viabilizado com fundos da Lei Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte.

SERVIÇO:

Podcast Compartilhada

Novo episódio a cada semana

Acesso: nas principais plataformas de streaming