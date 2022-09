Evonik tem novo CEO para a região América Central e do Sul

O Grupo Evonik efetuou mudanças em vários cargos de alta gestão com o objetivo de reforçar ainda mais a diversidade de culturas e experiências internacionais em funções-chaves.

Com as mudanças, Hendrik Schoenfelder assumiu a posição de CEO para a América Central e do Sul, enquanto Elias Lacerda, que até então presidia a região, é o novo responsável global pela linha de negócios Coating Additives.

A troca de comando está alinhada com a estratégia de crescimento mundial da Evonik. “Estou feliz em assumir a gestão na América Central e do Sul, que oferece oportunidades únicas. É impressionante a velocidade dos negócios e projetos em andamento nessa região e eu quero manter o nível de desempenho alcançado até aqui. O desafio será levar a empresa ao próximo patamar de crescimento. O enfoque na sustentabilidade será o principal impulsor de muitas das iniciativas futuras de promoção desse crescimento”, destaca Schoenfelder.

A paixão do executivo é a sustentabilidade, em particular as transições para a neutralidade climática e a economia circular, após ter vivenciado muitas experiências relacionadas aos temas no Oriente Médio, onde muitos players estão empenhados na substituição do petróleo e do gás por fontes de energia limpa, como a solar.

Carreira internacional

Hendrik Schoenfelder detém um doutorado em Engenharia Química e carreira internacional na indústria química, durante a qual adquiriu experiência nas áreas técnica, de gestão de negócios e em vendas e marketing.

Após passagens pela BASF e LyondellBasell, Schoenfelder iniciou sua carreira na Evonik Industries em 2013, na função de Diretor de Vendas da região EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Entre 2016 e 2017 liderou projetos especiais na área de Fusões e Aquisições e Impostos e, em seguida, assumiu a presidência da região Oriente Médio e África, fazendo a gestão a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

