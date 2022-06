Experiência do Paciente será debate em Ribeirão Preto

Os serviços de saúde estão se transformando para superar as novas expectativas dos pacientes, e as mídias sociais assumem uma posição significativa neste momento, dando força e escalabilidade à velha propaganda boca a boca.

“O desfecho clínico continua sendo muito importante, mas o fundamental é a experiência e o sentimento gerado pelo atendimento. Todo paciente é um cliente que tem uma dor, um desejo e uma história para contar. O raciocínio clínico, a valorização de relação médico-paciente, a segurança centrada na pessoa, a bioética e a medicina baseada em evidencias nunca estiveram tão em alta” ressalta Dr. André Chiga.

Diante deste cenário, onde as percepções do paciente ocupam o primeiro lugar, impulsionada no Brasil pelo médico cardiologista Dr. André Chiga, presidente da SOBRAMEX, e mentor da Universidade Corporativa da Sociedade Brasileira de Direito Médico, todos esses conceitos são explorados em um evento completo sobre valor em saúde e experiência do cliente (CXH – Customer Experience Healthcare).

De acordo com o presidente da SOBRAMEX o evento visa apresentar formas de medir a satisfação sobre o atendimento médico, estratégias para fidelização de pacientes, além de discutir sobre processos para uma gestão inteligente na área da saúde, segurança assistencial e jurídica, que minimize os desperdícios.

“Você pode ter um resultado clínico positivo com uma experiência negativa, quando ocorre a quebra de confiança, uma insatisfação do cliente e até mesmo um processo judicial por percepção de descaso, e o contrário também pode ocorrer, quando um paciente falece, mas a família percebe que todos os cuidados foram realizados com segurança, ética e respeito, o sentimento gerado pode ser de gratidão. E trazer esses assuntos para reflexão e discussão, abordando a segurança e a atenção centrada no cliente faz parte do objetivo do CXH”, explica o professor Dr. André Chiga.

A SOBRAMEX é um negócio social com o objetivo de tornar a gestão da saúde e o estudo da liderança médica mais acessível e descentralizada, a partir do compartilhamento de ideias e conhecimento. A primeira edição da turnê do evento Customer Experience Healthcare ocorreu na cidade de São José dos Campos e reuniu mais de 300 participantes, médicos, líderes e gestores de saúde pública e privada, um sucesso de público, o evento que está em turnê nas maiores cidades do Brasil.

Em 2022 já passou pelas cidades de São Paulo, Recife, Curitiba, Paraná e Fortaleza, e já tem uma nova data para 12 de julho em Ribeirão Preto.

Mais informações sobre os eventos: [email protected]