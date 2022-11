FAEP promove oficina de pães artesanais, em São Paulo

O ano de 2022 está quase chegando ao fim e, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o período final deste segundo semestre promete aquecer o setor gastronômico do país, com a aproximação da Copa do Mundo e de festas tradicionais como Natal e Réveillon. Afinal, de acordo com levantamento feito pela Associação, com 1709 empresários da área, em todo o país, 44% deles disseram que pretendem contratar funcionários até o fim do ano – 22% também afirmaram já ter aumentado as contratações em setembro.

Portanto, este pode ser um bom momento para aqueles que desejam se aprimorar na Gastronomia, seja como funcionário ou empreendedor. No entanto, ainda segundo a pesquisa, quase todos os entrevistados (99%) disseram ter encontrado algum nível de dificuldade na contratação, principalmente quando se trata de profissionais mais especializados. É o caso de vagas para padeiro e sommelier, por exemplo, cujo grau de dificuldade para contratação foi apontado por 72% e 71% dos empresários, respectivamente. Um cenário que mostra a necessidade de capacitação para quem deseja ingressar na área.

Pensando em tudo isso, a Faculdade de Educação Paulistana (FAEP), localizada em Parada de Taipas, região noroeste de São Paulo, promoverá, no dia 10 de novembro de 2022, a partir das 18h30, uma oficina de pães artesanais.

Ministrada pelo professor e coordenador do curso de graduação em Gastronomia da FAEP, Potiguara Spíndola Alcântara, a oficina apresentará técnicas de panificação para a preparação de diferentes tipos de pães, além de noções para precificação, divulgação e venda dessas produções culinárias. “Com o aumento do número de empreendimentos no setor alimentício, cada vez mais é necessário um profissional com formação para manter a qualidade e a padronização dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos”, afirma Alcântara.

Ainda de acordo com o professor, o curso abordará informações atuais de mercado, envolvendo tendências e técnicas diferenciadas, noções de logística, aproveitamento e mise en place (preparo da cozinha e confecção dos pratos), além do receituário diversificado. “Tudo isso possibilitará aos participantes vivenciar as dificuldades do processo de produção, assim como solucioná-las para melhorar a qualidade do produto final”, ressalta.

A inscrição para a oficina gastronômica terá o custo de dez reais e os pães preparados serão: focaccias, pão de cenoura e pão de batata. O curso é voltado tanto para os alunos da FAEP quanto para interessados em Gastronomia de modo geral.

Serviço:

Oficina de Pães Artesanais

Local: FAEP: Rua Cordeiro da Silva, 165, Vila Nova Parada, São Paulo, SP

Data: 10 de novembro, às 18h30

Valor da inscrição: R$ 10

Para mais informações e inscrição, os interessados podem clicar aqui

Sobre o Professor:

Potiguara Spíndola Alcântara é professor e coordenador do curso de Graduação em Gastronomia da FAEP. Mestre em Ciências Gastronômicas pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT) e Instituto Superior em Agronomia (ISA). Possui especialização em Agronomia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).