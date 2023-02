FGTS: Ministro do Trabalho propõe fim do saque-aniversário

Recentemente o atual ministro do Trabalho do Brasil, Luiz Marinho, anunciou que pretende extinguir a modalidade de saque aniversário, uma das possibilidades adicionais para uso do Fundo Garantidor de Tempo de Serviço (FGTS). Segundo informações da Agência Brasil, em reunião realizada com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Marinho criticou a modalidade, afirmando que o saque aniversário é um engodo e que a pauta será levada ao conselho curador do fundo de garantia, em reunião agendada para 21 de março.

A modalidade de saque-aniversário foi criada em 2019 com objetivo de permitir que os trabalhadores usassem o fundo de garantia para movimentação econômica, no mês de aniversário, essa seria a alternativa para cidadãos com conta ativa ou inativa receberem parte do dinheiro retido do fundo. Além disso, também começou a existir a oportunidade de antecipação do FGTS, onde o empregado pode antecipar até 7 parcelas, recebendo essa quantia em conta, para utilizar como preferir.

Da criação até hoje, mais de 28 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade de saque-aniversário, sacando cerca de R$ 33 bilhões do Fundo. Diante do cenário econômico atual do Brasil, onde a inadimplência atinge mais de 64 milhões de pessoas, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a possibilidade de perda dessa alternativa de crédito pode fazer com que os brasileiros analisem sua situação financeira de forma mais cuidadosa e planejada.

Como as mudanças no FGTS podem impactar a vida dos brasileiros?

O ministro ainda garantiu, em uma de suas explanações sobre o assunto, que haverá mudanças no FGTS. Marinho afirmou que há uma necessidade de fazer um tipo de “reforma trabalhista fatiada” nos primeiros seis meses do ano e que pretende incluir empresas e trabalhadores na discussão para ouvir opiniões de forma ampla.

De acordo com o empresário do ramo financeiro e diretor comercial da Empresta, Wesley Gomes, para se preparar para qualquer mudança no FGTS é importante ter um plano financeiro em ação. “É preciso manter-se informado e em segurança com as finanças, assim, podemos nos precaver, tendo estabilidade financeira e mais segurança diante de possíveis mudanças”, afirma.

Para o representante da Empresta, a população ainda está confusa com a possível nova regra e suas consequências. “É importante esclarecer que todos os aderentes à modalidade saque-aniversário, até a data que entrarem em vigor as possíveis novas regras, poderão sacar normalmente no período de aniversário, e também antecipar o FGTS quando necessário”, explica Wesley.

Wesley finaliza que, desde que o governo sinalizou o interesse no fim da modalidade, de acordo com sua análise do mercado financeiro atual, algumas pessoas estão buscando alternativas ainda vigentes para não ficar sem o dinheiro do Fundo. “Algumas pessoas buscam a estabilidade financeira, quitação de dívidas e até mesmo movimentação através da modalidade e possibilidade de antecipação vigente, pois, caso haja de fato as mudanças, não poderão fazer movimentações no futuro próximo”, comenta o diretor comercial da Empresta.

Em nota ao portal de notícias UOL, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que a exclusão dessa modalidade limita as opções de acesso, de uma parcela da população, a recursos no mercado de crédito.

