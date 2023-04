FOX Sports Mexico assina acordo de vários anos para distribuir conteúdo no México com o EUTELSAT 117° West A

A Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) anunciou que assinou um acordo de vários anos com a FOX Sports Mexico, emissora esportiva líder, para distribuir canais no México através do satélite EUTELSAT 117 West A da Eutelsat.

A FOX Sports Mexico é a emissora esportiva líder em TV paga multiplataformas, que inclui os canais FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 e FOX Sports Premium, alcançando mais de 15 milhões de famílias mexicanas. A marca tem uma ampla linha de conteúdo, que inclui direitos televisivos de algumas das ligas esportivas mais importantes com eventos ao vivo e exclusivos, notícias esportivas, entrevistas e programas de entretenimento.

Aproveitando a parceria existente entre a entidade “pai” Entity Grupo Lauman e a Eutelsat, esse novo contrato permite que a Fox Sports Mexico promova sua estratégia de crescimento no México, bem como desenvolva outros projetos. A colaboração confirma novamente o 117° West da Eutelsat, bairro de TV prime na América Latina,àmedida que continua ganhando forte tração em toda a região.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Israel Gómez, vice-presidente de produção e operações da FOX Sports, afirmou: “Estamos contentes de ter acesso às tecnologias que a Eutelsat fornece. Nossa parceria nos permitirá alcançar um público maior, que cria novas e empolgantes oportunidades para continuar nosso crescimento sustentado. Isso não só daráàFOX Sports a possibilidade de manter sua qualidade de transmissão, mas também levará a presença da marca para várias famílias”.

José Ignacio González-Núñez, vice-presidente sênior de vídeos da Eutelsat Américas, acrescentou: “Temos a honra de adicionarànossa frota um dos canais esportivos mais importantes da TV paga do mundo. Para a Eutelsat, ter a FOX Sports Mexico em nosso satélite EUTELSAT 117 West A é o resultado de trabalho árduo, centricidade no cliente e, ainda mais importante, a possibilidade de oferecer ótimos novos ativos para uma emissora que atualmente distribui 250 canais a 110 milhões de casas com TV paga em todo o continente”.

Sobre a Eutelsat Communications

Fundada em 1977, a Eutelsat Communications é uma das principais operadoras de satélites do mundo. Com uma frota mundial de satélites e infraestrutura terrestre associada, a Eutelsat permite que clientes nos mercados de vídeos, dados, governos, bandas largas fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus clientes, independentemente de sua localização. Cerca de 7.000 canais de televisão operados pelos principais grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat a um bilhão de telespectadores equipados para recepção DTH ou conectados a redes terrestres. Comprometida em promover todas as facetas do desenvolvimento sustentável em suas atividades de negócios, a Eutelsat aproveita seus recursos em órbita para ajudar a reduzir a divisão digital, enquanto mantém um ambiente espacial seguro e organizado. Como um empregador atrativo e socialmente responsável, a Eutelsat reúne 1.200 homens e mulheres de 50 países que se dedicam a oferecer serviços da mais alta qualidade.

Para saber mais sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005895/pt/

Contato:

Mídia



Anita Baltagi

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]



Daphné Joseph-Gabriel

Tel.: +33 1 53 98 47 47

[email protected]



Baptiste Romeuf

Tel.: +33 6 63 80 87 54

[email protected]

Investidores



Thomas Cardiel

Tel.: +33 6 99 07 86 47

[email protected]



Hugo Laurens-Berge

[email protected]



Christine Lopez

Tel.: +33 1 53 98 47 02

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE