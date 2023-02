Fabricante de cabos elétricos é uma das patrocinadoras da Copa do Brasil 2023

O esporte possui a capacidade de desencadear diversas emoções como o prazer, a alegria, o bem-estar, entre outros. E o futebol é o principal esporte do país e leva entretenimento e alegria para milhões de pessoas. Além disso, tem grande possibilidade para as empresas anunciantes e parceiras trabalharem o relacionamento com clientes e parceiros.

Com o objetivo de promover o esporte nacional e impulsionar a visibilidade da marca, a IFC/COBRECOM, que fabrica fios e cabos elétricos de baixa tensão, divulga diversos investimentos no futebol profissional.

A empresa anuncia que será uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Brasil 2023, que terá início no próximo dia 22 de fevereiro e contará com 92 times que disputarão a taça e que terá prêmio milionário para a equipe vencedora da competição.

De acordo com o calendário de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), as partidas de ida e volta estão previstas para os dias 17 e 24 de setembro, sendo que a principal novidade é que os duelos serão realizados aos domingos.

“A Copa do Brasil é o maior e mais democrático torneio de futebol do país, pois atinge todas as regiões do Brasil, desde as capitais até as cidades do interior. Também proporciona engajamento maior por ser um campeonato eliminatório. Além disso, essa ação é de extrema importância, pois posiciona a COBRECOM entre as grandes marcas do mercado, possibilita uma grande visibilidade, e o futebol também tem grande potencial para trabalhar o relacionamento com clientes e parceiros ”, ressalta Fábio Ferrara, gerente de marketing da IFC/COBRECOM.

De acordo com o executivo, o contrato firmado pela empresa também é válido para as edições de 2024 e 2025 da Copa do Brasil, sendo que a marca COBRECOM estará presente nas redes sociais do torneio, nos pórticos de entrada dos jogos, em comunicações de sorteios da competição e no pódio de entrega da taça, além de outras ativações.

A IFC/COBRECOM também divulga outras ações no futebol profissional como o patrocínio de duas competições estaduais de destaque que serão realizadas entre janeiro e abril de 2023: o Campeonato Carioca e o Campeonato Catarinense.

“É o segundo ano consecutivo que estamos no Campeonato Carioca, pois os resultados obtidos no ano passado foram muito importantes na composição da estratégia 360º da COBRECOM, familiarizando a marca com o nosso público, o que ajudou a tornar o Rio de Janeiro um dos nossos principais mercados”, afirma Ferrara.

O profissional revela que durante o Campeonato Carioca a marca COBRECOM estará exposta nas placas de publicidade nos estádios onde acontecerão os jogos e também serão feitas ativações nos camarotes com clientes e parceiros da companhia.

A empresa investe em competições de futebol desde o ano passado, na qual a companhia esteve presente em campeonatos como o Paulista, o Carioca, a Copa do Nordeste, a Supercopa de Futebol Feminino 2022 e também nas placas de publicidade dos estádios de alguns times que participaram do Campeonato Brasileiro 2022.

“Além de acreditarmos no esporte, o futebol se mostrou um importante canal de relacionamento, uma vez que tem o potencial de nos proporcionar visibilidade nos principais meios de comunicação, desde canais abertos de TV até as redes sociais de maior alcance”, explica Ferrara.

O gerente de marketing da IFC/COBRECOM ainda lembra que a empresa apoia o esporte há algum tempo. Desde 2018, o craque Falcão, melhor jogador da história do Futsal, é um dos atletas que representa a marca e que teve o seu contrato renovado recentemente.

Além disso, a companhia mantém o apoio aos projetos do Ituano com os patrocínios das equipes de Basquete Feminino, Futsal Down, Taekwondo, Tênis de Mesa, Futsal Feminino, Natação e Jogos Virtuais (E-sports).