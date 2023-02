Fáciltech planeja crescimento de 26% em 2023

De acordo com uma pesquisa do Harvard Business Review Analytic Services e NTT DATA, em 2023, 90% das empresas da América Latina pretendem aumentar os investimentos em tecnologias.

Quem já está neste caminho é a Fáciltech, empresa do Grupo Fácil que oferece softwares e serviços para instituições financeiras, de crédito e fintechs. Para este início de 2023, a empresa apresenta duas novidades: assinatura eletrônica e o Banking as Service (BaaS).

Diante disso e de outros investimentos e lançamentos que fará ao longo do ano, a Fáciltech tem a expectativa de crescimento de 26% em 2023. “Buscamos sempre inovar e estar em dia com a tecnologia, facilitando a vida de nossos clientes e permitindo maior qualidade em suas entregas. Podemos afirmar que hoje, por meio dos nossos investimentos e software, nossos clientes já podem se considerar 100% digitais, o que além de facilitar os processos, permite que elas foquem mais no atendimento aos seus clientes”, explica André Rezek, sócio-acionista do Grupo Fácil.

Hoje a Fáciltech possui mais de 6 bi em ativos controlados e mais de 150 clientes em todo território nacional. São quase 30 anos de atuação como facilitador de tecnologias, por meio do sistema integrado de gestão empresarial ERP (FacCred) que foi desenvolvido para automatizar todos os processos operacionais e gerenciais das instituições financeiras.

Assinatura Eletrônica – Sustentabilidade empresarial

A expansão digital vem tornando as empresas cada vez mais tecnológicas e uma ferramenta de assinatura eletrônica ligada às plataformas integradas de gestão se tornaram necessárias no mundo empresarial.

“O uso das assinaturas eletrônicas garante agilidade, escalabilidade, segurança e economia nos diversos serviços ofertados pelas instituições financeiras. A emissão de uma CCB através de nossas interfaces Web e Mobile utilizando a assinatura eletrônica, por exemplo, possibilita escalar as operações sem limitações geográficas”, complementa André.

As assinaturas eletrônicas são usadas no mundo inteiro e consideradas até mesmo mais seguras que as próprias assinaturas físicas. Sem contar que elas também são seguras porque possuem validade jurídica, amparada pela Lei nº 14.063 e pela M.P. 2.200-2/2001.

Outro fator é que a assinatura eletrônica contribui para relações menos danosas com o ambiente, reduzindo o número de papel utilizado e as impressões. Segundo uma pesquisa da QualiSoft, uma árvore equivale a 10 mil folhas. Desta forma, ao aderir à assinatura digital, é possível preservar a natureza enquanto moderniza as operações. “Com pequenas ações colocamos a sustentabilidade empresarial como foco dos nossos negócios”, salienta o executivo.

Fáciltech entrega BaaS aos clientes

O Banking as a Service (BaaS) permite oferecer serviços financeiros de forma personalizada, uma plataforma completa de gerenciamento bancário. “A partir de agora, nossos clientes podem operar como um banco e oferecer uma experiência personalizada a cada um de seus clientes sem a necessidade e os custos de ter um código próprio de compensação”, ressalta André. Entre as entregas estão: Pix, TED, DOC, transferências, pagamento de contas, tributos, convênio, saque 24h e emissão de boletos.

O BaaS tem como principal característica a facilidade, pois o serviço é integrado ao sistema da empresa, o FacCred.

Fáciltech

A Fáciltech oferece sistemas em gestão para instituições financeiras. Os clientes vão desde fintechs a bancos, sendo: cooperativas de crédito, financeiras, sociedades de crédito direto, sociedades de empréstimo entre pessoas, instituições de pagamento, agências de fomento, organizações de microcrédito, entre outras entidades do sistema financeiro nacional.

Grupo Fácil

O Grupo, presente em todo o Brasil foi fundado pelo mineiro, Sr. Joney Rezek, tem quase 30 anos e conta com as empresas: Fácil e Impacto na área de gestão em saúde; Fáciltech e Pronto Capital, em gestão financeira, e Service Sol e Help Imob em gestão imobiliária.

Atualmente conta com cerca de mil colaboradores, com mais de 300 clientes ativos e mais de 10 mil módulos de seus sistemas implantados — operando mais de 4 milhões de vidas na gestão em saúde e um montante superior a 6 bilhões de ativos controlados na gestão financeira. Suas unidades encontram-se em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Foz do Iguaçu, e a mais nova unidade de negócio em Palmas (TO).