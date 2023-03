Faculdade Oferece Bootcamp de IA online e gratuito

Entre os dias 28 e 29 de março, a Faculdade Sirius oferece gratuitamente um bootcamp online e ao vivo sobre como líderes e executivos podem aproveitar dos avanços em inteligência artificial para crescer seus negócios e carreiras.

O curso prático e introdutório tem duração total de 3 horas, acontece nos dias 28 e 29 de março, às 19h e será ministrado pelo Prof. Gabriel Alberton, fundador e CEO da Cogmo Technology e professor de Inteligência Artificial na Faculdade Sirius. O objetivo é demonstrar na prática as ferramentas de inteligência artificial disponíveis hoje no mercado para gerar oportunidades de crescer na carreira e entregar mais em menos tempo.

Inteligência Artificial é a Nova Eletricidade

Modelos de inteligência artificial (IA) generativa hoje estão criando música, ganhando prêmios de arte, prevendo em que hotéis os hóspedes vão querer ficar, e escrevendo código de computador. É esse mecanismo – IA generativa – que está por trás de ferramentas como o Chat GPT, Dall-E e muitas outras que prometem mudar profundamente a forma como trabalhamos.

Para o co-fundador e CEO da Faculdade Sirius, Arnobio Morelix, “a última geração de líderes que não sabia usar ciência de dados e inteligência artificial já passou”. E segundo a FastCompany “A IA não substituirá os humanos. Mas vai revolucionar o futuro do trabalho, devolvendo às pessoas um tempo inestimável para fazer o trabalho que realmente importa.”

Como disse o Prof. Andrew Ng em palestra para Stanford University, inteligência artificial é a nova eletricidade: “Assim como a eletricidade transformou quase tudo há 100 anos, hoje tenho dificuldade em pensar em uma indústria que não será transformada por AI nos próximos anos.”

“Estamos vivendo um momento único na história, com evoluções impressionantes no mundo da inteligência artificial. Por isto, nosso desejo de oferecer este bootcamp gratuitamente, para ajudar a preparar esta e as próximas gerações de líderes para trabalhar com dados e IA.” disse Morelix. Além do bootcamp de IA, a Sirius também oferece outros cursos de carreira e de introdução à ciência de dados, todos gratuitos, online e assíncronos.

Sobre a Faculdade Sirius

A Faculdade Sirius é a primeira neouniversidade do Brasil, com escritórios no Vale do Silício (Califórnia, EUA) e em Belo Horizonte (MG). A edtech recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) em 2022, foi nomeada uma das 15 startups mais promissoras da América Latina pela Forbes Magazine e ranqueada como uma das 100 melhores edtechs do continente pelo Holon IQ Global Summit na Cidade do México.