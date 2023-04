Feicon 2023: empresa receberá em seu estande o jogador Falcão do Futsal

Entre os dias 11 e 14 de abril será realizada mais uma edição da Feicon, no São Paulo Expo, em São Paulo/SP. O evento é um dos principais do segmento de construção civil da América Latina. E a IFC/COBRECOM confirma a programação de atividades em seu estande durante a feira.

Com um estande com mais de 400 m², a empresa reservou amplo espaço para a ‘Arena COBRECOM’, local que receberá as suas principais atrações.

A principal delas será a presença do jogador Falcão do Futsal, e que representa a marca desde 2018.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O esportista estará no estande da empresa no dia 13 de abril a partir das 16h e estará disponível para tirar fotos e distribuir autógrafos para os visitantes.

Outra novidade da empresa para essa edição da Feicon, serão as apresentações da equipe do grupo Ciência em Show, que realizará experiências com conceitos de elétrica. Durante os quatros dias da feira, a equipe fará duas apresentações diárias.

Quiz

Para que os visitantes do evento possam tirar dúvidas técnicas sobre instalação elétrica, a empresa fará pelo menos três edições diárias do Quiz, na qual o professor e renomado engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da companhia; e o instrutor técnico Paulo Sandrini, estarão disponíveis para bate-papo na Arena COBRECOM.

Feicon

Data: 11 a 14 de abril

Horário: 10 às 20h

Estande da IFC/COBRECOM: Rua F 030

Local: São Paulo Expo, Rod. dos Imigrantes Km 1,5 – Água Funda, São Paulo/SP

Site: www.feicon.com.br