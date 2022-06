Feira EBS promoveu mais de 7 mil reuniões em rodadas de negócios

A feira EBS, dedicada ao mercado de eventos corporativos no Brasil, realizada nos dias 01 e 02 de junho, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, registrou, na edição que celebra duas décadas de conexões estratégicas, 7280 reuniões em rodadas de negócios, superando as expectativas de negociadores, expositores, palestrantes e organizadores.

Esse resultado também pode ser creditado ao seu espaço expositivo repleto de novidades e à programação de conteúdo com abordagens de tecnologia, capacitação, saúde mental, inclusão, diversidade e sustentabilidade para um público de 1210 visitantes, incluindo profissionais e gestores de empresas, e 214 pessoas que acompanharam as transmissões on-line do Congresso MICE.

Para Wilson Ferreira Jr., diretor executivo da Agência Spice, um dos mediadores do 7º Congresso MICE, “foi muito emocionante ver o reencontro das pessoas, os clientes e expositores empolgados. Após dois anos em casa, é um motor inspiracional”, disse.

Congresso MICE

Um dos destaques desta edição, o painel “Compartilhando inspirações: cases SXSW, Expo Favela, e Pet South America”, contou com a presença de Camilo Barros, Head de parcerias da VidMob e sócio do Institute for Tomorrow; Guilherme Martinez, Head of Pet Industry do NürnbergMesse Brasil, que contaram suas jornadas e estratégias nos últimos dois anos, considerados desafiadores para o setor e, também, Celso Athayde, CEO do Favela Holding e idealizador da Central Única de Favelas (CUFA), que trouxe sua experiência com o case da Expo Favela.

“O desafio foi reunir pessoas da favela e de fora dela em uma série de conteúdos e fazer com que todos esses empreendedores pudessem mostrar suas criações, startups, livrarias de comunidade, enfim, seus negócios para fundos de investimentos. Foram 20 mil empreendedores de comunidades e conseguimos um público de 33 mil pessoas nos três dias de evento”, contou Athayde durante a apresentação.

Devido à repercussão, o CEO anunciou o lançamento da Expo Favela Nacional, marcada para o dia 28 de outubro, no Pavilhão do Expo Center Norte, um evento para 150 mil pessoas e participação de representantes de todos os estados.

No painel “A coexistência dos formatos. Onde mora o êxito!”, com Liliane Bertolucci, diretora na Informa Market; Priscila Ritton, diretora na agência Samba; e Marcio Esher, um dos sócios da Holding Clube, foram destacados três cases de sucesso que tiveram ferramentas digitais como recurso fundamental para o aumento de público e engajamento em eventos, incluindo os presenciais.

“Temos visto movimentos muito interessantes no setor, considerando que houve um processo de aprendizado em 2021 e que tem sido aplicado nas entregas deste ano. É fato que a forma de fazer eventos é outra e isso é próspero para o nosso setor de live marketing, porque tem contribuído para o surgimento de novos players, novas tecnologias e direções artísticas, por exemplo”, ressaltou Heloisa Santana, diretora da Ampro, que mediou a conversa.

Já em “As novas expectativas do participante de feiras e eventos”, as palestrantes Camila Tabacchi, partner e head de projetos especiais na In Haus e head de conteúdo no Institute for Tomorrow; Aline Barsotti, especialista em marketing e eventos na Adobe; Joana Bronze, psicóloga e analista de comportamento; e Marina Brito, coordenadora de planejamento comercial da T4F, apontaram os itens que são essenciais em termos de estrutura, disponibilidade de serviços, incluindo a importância da cidade também ser uma ferramenta para a realização de eventos, com base em experiências como Coachella, ProWine, NRF e Lollapalooza Chicago.

No painel, foi apresentada uma lista de serviços para melhor atendimento aos participantes, com informações para auxiliar os organizadores na criação de jornadas cada vez mais efetivas para expositores e visitantes.

“A conversa destacou a importância de toda a jornada do participante, que hoje envolve o antes, o durante, o depois, e claro que, com o uso das plataformas digitais, é possível entregar isso de maneira muito mais intensa do que apenas o evento presencial”, reforçou Vanessa Martin, CEO da VM Consultoria e cofundadora da Digital Events Expert (DEE), que mediou o painel ao lado de Paulo Octavio Pereira de Almeida, diretor da Live Marketing Consultoria.

Outros painéis fizeram parte do Congresso, como: “Capital Humano – a transformação do mercado MICE através da potencialização de talentos”; “Um novo caminho nas relações – quem são os players relevantes?”; e “Eventechs que podem contribuir para o sucesso do seu evento”.

Conteúdos diversificados

Para complementar, a 20ª edição da Feira EBS também contou com dois espaços – as Arenas Experience 1 e 2 – que foram palcos de 26 palestras sobre eventos, treinamentos, incentivos e recursos humanos. A lista de temas discutidos está no site www.feiraebs.com.br.

Opinião de visitantes e expositores

É possível conferir depoimentos de visitantes no link: https://cutt.ly/tJnFqFY .

Já no endereço https://cutt.ly/oJnDXgx estão disponíveis declarações de alguns expositores.

Ao todo, o evento contou com 60 expositores, incluindo: Transamerica Expo Center, Expo Center Norte, Hard Rock Hotels, Escape 60’, Elo Brindes, Paraná Turismo, Empetur, Descubra o Espírito Santo, Santur, Unedestinos, Iberostar Hotels & resorts, PromoPress, Santur, Unedestinos, entre outros.

Além de destinos e brindes, a tecnologia associada aos eventos também foi uma das atrações do espaço expositivo, desde painéis digitais ao desenvolvimento de apps para eventos, como demonstrado pelas empresas GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação, Yazo, e Diex Mídia. A 20ª Feira EBS contou, ainda, com o patrocínio audiovisual da Hoffman e tecnológico da 4.events.

Próxima edição

Diante do sucesso, Marcello Baranowsky, CEO do Grupo EBS, planeja “para a edição de 2023, a manutenção do formato híbrido e da diversidade de conteúdos programáticos”. A data já está definida, 07 e 08 de junho, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.