Feira Livre de Arte Contemporânea abre convocatória para artistas visuais em MG

Com o intuito de promover maior inserção de artistas independentes no mercado da arte, a Feira Livre de Arte Contemporânea – FLAC convoca artistas visuais e coletivos para participarem da segunda edição do evento que, desta vez, é realizada em formato híbrido.

É possível se inscrever entre os dias 27 de janeiro e 28 de fevereiro no site www.flac.art.br e serão aceitas candidaturas de artistas ou coletivos que trabalham com Desenho, Fotografia, Pintura, Gravura, Escultura, Objeto, Grafite, Cerâmica, Instalação, Vídeo, Arte Digital, Performance, técnicas mistas e outras áreas de expressão situadas no campo das Artes Visuais. As inscrições são gratuitas, abrangendo todo o estado de Minas Gerais.

Até 80 artistas e coletivos serão selecionados pela comissão curadora da FLAC, de acordo com recorte e critérios presentes na convocatória. Os selecionados participarão do evento online, expondo suas obras e interagindo com o público. A Feira Livre de Arte Contemporânea será realizada entre 8 e 23 de abril.

Durante o evento, o público terá acesso a oficinas, rodas de conversas, visitas temáticas e os artistas selecionados participarão de workshop presencial sobre planejamento e vendas, atividades que integram a Ação Educativa da FLAC. O objetivo do projeto é dar visibilidade à produção artística contemporânea de Minas Gerais, promovendo a presença dos artistas selecionados na Internet, ampliando o acesso do público e fomentando o mercado das Artes Visuais no estado. E, também, promover ações educativas que instiguem o público a interagir com a arte contemporânea de maneira reflexiva, dialogando e produzindo significados de acordo com a bagagem e a experiência de cada um. Acesso é a palavra-chave da ação educativa da FLAC, que está a cargo de Marci Silva, e nessa edição abordará o tema “Coleção”.

Esta será a primeira edição híbrida da FLAC e a decisão em experimentar o formato reflete o movimento internacional de virtualização das feiras de arte verificado nos últimos anos. Em função da pandemia, as feiras e galerias viveram um momento de recessão no início mas, com a virtualização, os resultados de vendas foram positivos mediante o alcance internacional propiciado pela modalidade online. O objetivo de experimentar esse modelo para a FLAC é justamente proporcionar a oportunidade de maior alcance para artistas e coletivos independentes.

“A mudança que se consolidou no mercado de arte nacional e internacional em direção aos negócios online nos levou a reelaborar o projeto e experimentar o formato híbrido. Vamos continuar com as atividades formativas por meio da Ação Educativa da Feira, que também está sendo desenhada para explorar as múltiplas possibilidades do formato virtual. No ambiente online esperamos ter maior participação de artistas e ampliar o acesso das pessoas, visando atingir não apenas o público mineiro, mas também de outros estados e países por meio da plataforma da FLAC.” ressalta Andréia Menezes De Bernardi, idealizadora do projeto.

A Feira Livre de Arte Contemporânea é realizada pela AKALA, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na área cultural desde 2010, tendo recebido prêmios e menções nacionais e internacionais por seus projetos. A equipe da FLAC é composta por profissionais de diversas áreas ligados ao universo das Artes Visuais e Produção Cultural.

Este projeto é realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura – FEC e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com o patrocínio da empresa MGS.

Sobre a Feira Livre de Arte Contemporânea – FLAC

A Feira Livre de Arte Contemporânea (FLAC) tem como principais objetivos fomentar a economia criativa no âmbito das Artes Visuais, em colaboração com galerias, circuitos e iniciativas afins, promover o encontro do público com essa produção de forma reflexiva e instigante por meio de sua Ação Educativa e contribuir para o reconhecimento do papel fundamental da Arte e da Educação Artística e Cultural para o desenvolvimento integral de qualquer sociedade. A primeira edição da FLAC ocorreu em 2017, com participação de 65 artistas e coletivos.

SERVIÇO:

Convocatória Feira Livre de Arte Contemporânea – FLAC

Inscrições abertas para artistas visuais e coletivos

Data: 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023

Link da convocatória e mais informações: https://flac.art.br