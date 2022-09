Feira de beleza Beauty Fair espera mais de 200 mil visitantes

Começa no dia 03 de setembro, em São Paulo, a feira Beauty Fair. A expectativa da direção é que neste ano mais de 200 mil pessoas passem pelo evento, que é voltado para cabeleireiros, manicures e esteticistas. Serão mais de 500 estandes, 2 mil marcas expondo seus produtos, e a expectativa é de um volume de negócios de mais de R$ 800 milhões. No ano passado, a feira teve um volume de negócios na ordem de R$ 400 milhões, e recebeu mais de 136 mil pessoas ao longo dos quatro dias.

Além das novidades do setor, os visitantes também encontrarão na Beauty Fair palestras, cursos e workshops, sendo muitos gratuitos e outros que têm a necessidade de adquirir produtos das marcas que ministrarão os cursos.

Esses workshops estão sendo organizados pela Ikesaki Cosméticos que estará com vários estandes e auditórios. A marca acredita que mais de 600 profissionais irão se beneficiar com esses cursos durante os 4 dias do evento. A empresa montou 4 espaços, sendo 3 auditórios e 1 palco. Por eles passarão empresas como Wella, Taiff, Loweel, Alfaparf, entre muitas outras marcas.

A empresa Menela, por exemplo, oferecerá uma jornada Educacional gratuita sobre Design de Sobrancelhas. Já a empresa Nati, de esmaltes, oferecerá curso de manicure, com a profissional Faby Cardoso, que apresentará as cores da coleção primavera/verão. Para participar o profissional deverá comprar o kit da marca.

Segundo a gerente de marketing da rede Ikesaki, Edilaine Godoi, essa feira é um grande divisor de águas na vida de todo profissional. “As marcas esperam pela Beauty Fair para apresentar seus lançamentos, e é uma oportunidade única para fazer contato direto com os profissionais”, explica Edilaine.

Para o coordenador do setor educacional da Ikesaki, Vladimir Bastidas, a feira traz profissionais de todo o país que estão em busca, não só de produtos, mas que querem conhecer novas técnicas. “Muitos só têm contato com esses profissionais renomados durante a Beauty Fair. O que fazemos aqui é democratizar as informações”, explica Vladimir.

Consultoria gratuita

A EBC Cosméticos, empresa do Grupo Ikesaki, vai oferecer durante a feira uma consultoria gratuita para os empreendedores interessados em abrir uma loja do segmento. Nesta consultoria os empreendedores terão melhor produto para sua loja, baseado na localização, as marcas adequadas para vender na loja, estoque e ações de marketing. Tudo para o empresário investir com mais segurança.

Esse serviço já beneficiou centenas de pequenos empresários. A gerente de marketing da marca Lilian Lobo acredita que com a retomada da economia, esse serviço voltará a ser muito procurado. “Acredito que atenderemos mais de 100 empreendedores para tirar suas dúvidas”, explica.

“Esse serviço é essencial no momento em que vivemos. Ninguém quer investir no escuro, principalmente quando não se é do ramo. Por isso, contar com uma consultoria vinda de uma empresa experiente, é de grande valia e fundamental”, finaliza Lilian.

Feira também terá a final do concurso “Grandes Talentos”

No dia 03 de setembro acontecerá a final do Concurso Grandes Talentos. Os 8 finalistas farão no palco principal a apresentação dos seus trabalhos que serão avaliados pela comissão julgadora que acompanha o Concurso desde o início. “Cada candidato vai apresentar o trabalho da categoria escolhida: cor, corte ou penteado. No final, sairá 1 vencedor de cada categoria”, explica Vladimir.

Essa é a 17ª edição da Feira Beauty Fair, que acontece de 3 a 6 de setembro, no Expo Center Norte. Horário de Funcionamento – Sábado: das 12h às 20h | Domingo à terça: das 10h às 20h.