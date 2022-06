Feira em São Paulo será polo de lançamento de novos produtos naturais ao mercado

Nos próximos dias 8 a 11 de junho ocorre em São Paulo, a maior feira de produtos naturais da América Latina, a Naturaltech. Entre os mais de 630 expositores, estarão indústrias, lojistas, marcas e profissionais que buscam relacionamentos, fechamento de negócios, novidades e lançamentos no segmento de produtos naturais.

De acordo com o empresário Roberto Vertuan, CEO da Unilife Vitamins, indústria localizada em Maringá, no Paraná, e que estará presente na feira, o evento se tornou uma ferramenta de network e de lançamento de produtos no mercado. “Estamos nos posicionando nacional e internacionalmente com produtos naturais e mudando para melhor a vida de muitas pessoas. A Naturaltech se tornou referência em feiras do segmento de produtos naturais e lá podemos nos relacionar com o mercado em todos os setores, como consumidores finais, fornecedores, parceiros, clientes e trazer novidades e tecnologias para nossa empresa e para o mercado”, explicou Vertuan.

Uma das novidades da empresa na feira é uma linha de pomadas naturais que será lançada durante o evento e possui ações anti-inflamatória e auxílio na diminuição de dores musculares, reumatismo, artrite e torções. Auxilia também em tratamento da insuficiência venosa crônica e contém propriedades calmantes e refrescantes no alívio de irritações. Diversos outros produtos serão lançados na feira com o objetivo de auxiliar, não só o consumidor final, mas também profissionais e empresas do mercado.

A feira terá início no dia 8 de junho, das 10h00 às 20h00, no Pavilhão de exposições do Anhembi, em São Paulo e vai até o dia 11 seguindo os mesmos horários, no entanto, nos dois primeiros dias, das 10h00 às 13h00 a feira será aberta apenas para lojistas e profissionais do setor, abrindo ao público geral apenas a partir das 13h00. Os visitantes que passarem pelo estande da empresa poderão conhecer de perto os benefícios dos novos produtos e de toda a linha da Unilife Vitamins.

Mais informações sobre a feira Naturaltech estão disponíveis no site oficial do evento https://naturaltech.com.br.