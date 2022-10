Feira in-cosmetics Latin America celebra sucesso de público

A in-cosmetics Latin America, evento dedicado a matérias-primas para a indústria de cosméticos, voltou ao formato presencial, reunindo centenas de fornecedores globais entre os dias 21 e 22 de setembro, no Expo Center Norte, Em São Paulo. Esse retorno aos pavilhões foi celebrado com recorde de público e exposição de mais de 160 marcas vindas de mais de 20 países. Além de conectar os fabricantes da região aos ativos e soluções inovadoras que já despontam em outros continentes, a feira ainda contou com extensa programação de conteúdo, discutindo avanços em sustentabilidade e biotecnologia.

O público, formado por químicos, formuladores, profissionais de marketing e P&D de empresas de cosméticos, somou 5,864 visitantes, sendo 4,859 únicos, não só do Brasil, mas também da Argentina, Peru, Colômbia, México e Estados Unidos, o que reforça a importância do evento no mercado latino-americano.

Para Daniel Zanetti, diretor da in-cosmetics, a edição foi estratégica e simbólica. “Os expositores trouxeram soluções e lançamentos e houve a presença massiva de empresas estrangeiras, mostrando o bom momento da indústria na região. O tema sustentabilidade permeou diversas áreas da feira, de ingredientes ao conteúdo educacional. Também incluímos abordagens com influenciadores e mídias digitais”, diz.

O presidente executivo da ABIHPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, João Carlos Basilio, completa: “vimos os estandes cheios e sentimos um clima de otimismo por parte das empresas que estão vendo esse mercado reagindo com projeção de crescimento de dois dígitos para o fechamento de 2022”.

A ABIHPEC, inclusive, aproveitou o contexto da in-cosmetics Latin America para divulgar números do balanço do primeiro semestre de 2022 do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. As vendas ex-factory (sem os impostos) tiveram alta de quase 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. O segmento de cosméticos apresentou um crescimento expressivo superior a 10% em vendas ex-factory. A categoria maquiagem contribuiu com o resultado positivo, com aumento de 20%, já higiene pessoal, perfumaria e tissue registraram alta de 6%, 16% e 15%, respectivamente.

Atrações

As áreas interativas também fizeram sucesso como a Innovation Zone Live Demonstration, com apresentações e experiências ao vivo de empresas e profissionais, como Karina Soeiro, Dow, Colormix e Nikkol Group.

A Mintel, por exemplo, trouxe os produtos inovadores em destaque e, segundo Amanda Caridad, analista sênior de beleza e cuidados pessoais da agência “o retorno ao formato presencial foi um marco importante após pouco mais de 2 anos e meio de pandemia. Foi uma satisfação reencontrar clientes e parceiros e acompanhar as novidades do mercado. Algo muito marcante para mim foi ver tantas inovações pautadas por sustentabilidade, um movimento que ganhou muita força nos últimos anos e que reflete o desejo dos consumidores por soluções de baixo ou zero impacto ambiental”, explica.

Os espaços de Test & Regulation, as apresentações dos Technical Seminars, as palestras de Marketing Trends e as Inovations Tours, sob o comando de Cléber Barros, consultor técnico da in-cosmetics Latin America, completaram o panorama de atualização, abordando todos os tópicos que os profissionais precisam para superar os desafios da formulação e entender as tendências que estão por vir. “O evento mostrou que as empresas estão cada vez mais conseguindo trabalhar opções naturais aliadas a tecnologias eficazes, que resolvem problemas reais das pessoas”, destacou Barros.

Conselho consultivo

Um outro momento marcante da edição 2022 foi o anúncio da criação de um conselho consultivo para unir cada vez mais as pontas da cadeia e trazer necessidades do dia a dia das empresas.

Formado por profissionais que são referência no setor como Zezé Ferri Viesi, fundadora e CEO da Almanati; Ana Paula de Oliveira, fundadora e CEO da Bergamía; Luciana Navarro e Patrícia Camargo, fundadoras da Care Natural Beauty; Elza Barroso fundadora da Face it; Caroline Mariano, Gerente de Marketing do Grupo Farma Make, detentora das marcas, Farmaervas, Bruna Tavares, TB Make, MariMariaMakeup, Tetê Clementino, Mica Rocha, Tracta, Urban Man, Juliana Goes e a recém-adquirida Face It; Nicole Vendramini, co-fundadora da Holistix; Cris Dios, fundadora do Grupo Laces, composto pelas marcas Laces and Hair, Cris Dios Organics, C/Alma, Bioma, LCS Hair Care, o Marketplace Slow Beauty e Carbon Limited; Pedro Nunes, cofundador da Meu Q; Corina Godoy, cofundadora da Pink Cheeks; Patricia Lima, fundadora da Simple Organic; e Caroline Villar, sócia-fundadora da Souvie – o grupo reforçou temas relacionados à inovação e iniciativas sustentáveis.

Prêmio

Durante o evento, o público também pôde conhecer os três ativos mais inovadores de 2022, na premiação Inovation Zone Best Ingredients, que contou com 35 marcas concorrendo ao prêmio. Os vencedores foram: o Elaya Renova™ The hair tensegrist, da Vytrus biotech, conquistou o ouro; o Lactive®, da Bict Biotechnology Innovation, ficou com a prata; e a Myramage® essence, desenvolvido pela empresa Rahn, recebeu o bronze.

Os depoimentos de expositores e visitantes estão disponíveis em https://bityli.com/tPKyNAKR.

Mais informações podem ser conferidas no press kit digital do evento https://cutt.ly/5VPt4FY.