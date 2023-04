Feira sinaliza aquecimento do setor de materiais de construção

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o setor de materiais de construção movimentou 315,408 bilhões de reais em 2021, o levantamento mais recente feito pela entidade. O número médio de pessoas ocupadas foi de aproximadamente 634 mil, além dos empregos indiretos gerados em obras, lojas, home centers e atacadistas. Esse mercado representa um termômetro da economia do país, mediante o investimento em reformas e construções de novas moradias.

A FEICON 2023, que abriga negócios das principais empresas desse segmento, registrou uma nova série de recordes, tornando-se uma das maiores edições de todos os tempos. O evento recebeu 102.500 visitantes sendo 75% deles com poder de decisão sobre o processo de compras. Segundo os organizadores o 3º dia do evento foi o mais visitado da história da feira.

Nesse universo se destacaram, entre outras, empresas que oferecem produtos voltados para o conforto dos lares, como lâmpadas, luminárias, pilhas e baterias. “Estamos muito satisfeitos com o resultado da Feicon. Nosso estande recebeu muitos clientes que puderam conhecer os lançamentos deste ano, o que gerou novos negócios”, afirma Patrícia Lima, diretora comercial da linha de bens de consumo da Elgin.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ela acrescenta que o volume de transações em eventos como esse sinaliza como o mercado deverá se comportar nos próximos meses: “Acreditamos que teremos um ano de aquecimento do setor e devemos estar preparados para isso”, conclui Patrícia.