Felsberg Advogados reforça a área de Agronegócios

O Felsberg Advogados, escritório full service com mais de 50 anos de história, acaba de reforçar a sua área de Agronegócios. Daniel Vallandro Tronco, profissional com quase 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, integrará a equipe de um setor que, nitidamente, se encontra em expansão.

Com bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais pela INSPER e master na Universidade da Califórnia, Tronco prestou consultoria e teve passagens por empresas nacionais e multinacionais, sempre ocupando cargos de coordenação e liderança jurídica. “Este projeto tem como objetivo oferecer uma proposta full service com know-how em AGRO ao mercado, aliando a excelência de Felsberg Advogados com a experiência e conhecimento do negócio que obtive prestando assessoria e liderando projetos neste segmento durante grande parte de minha carreira”, diz Tronco.

“Estamos convictos de que essa é uma estratégia acertada e valiosa para o escritório, a fim de atender um segmento fundamental da economia nacional, que vem evoluindo e se consolidando”, afirma Thomas Felsberg, sócio-fundador do escritório.

O timing é conveniente. O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária, cresceu 8,36% em 2021. Diante do bom desempenho, o setor alcançou participação de 27,4% no PIB nacional, a maior desde 2004. “Ao longo dos últimos anos, temos expandido a nossa atuação de forma a atender o alto nível de complexidade que hoje domina o ambiente de negócios. O AGRO, especificamente, está cada vez mais conectado ao mercado financeiro e ao universo do Direito”, finaliza Felsberg.