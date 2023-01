Férias atraem mais visitantes ao MARTIR – Mostra de Arte de Tiradentes

O mais novo espaço cultural de Tiradentes-MG, MARTIR – Mostra de Arte de Tiradentes tem movimentado a cidade mineira e atraído turistas de diversas localidades. Um espaço totalmente dedicado à arte contemporânea mineira chegou a Tiradentes que já é conhecida pela arte e arquitetura, principalmente barroca. O MARTIR funciona às quintas-feiras, das 10h às 17h, sextas-feiras, das 10h às 22h e, aos sábados, das 10h às 22h.

Trata-se de uma coleção exclusiva doada por Tadeu Bandeira. “A cidade tem sua riqueza predominantemente no barroco, agora vai respirar um pouco mais do pós-moderno. Estamos aumentando a visibilidade da arte contemporânea mineira, bem como a transformando em um espaço inclusivo”, afirmou Tadeu.

O MARTIR fica em um imóvel centenário, localizado na tradicional Rua Direita de Tiradentes-MG. São mais de 100 obras de arte culturais, telas e exposições de 1970 até os dias de hoje que apresentam diversos artistas contemporâneos.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

As obras são de: Adriane Gallinari, Ângelo Marzano, Ana Horta, Arlindo Daibert, Cao Guimarães, Carlos Bracher, Cristiano Rennó, Daniel Bilac, Eduardo Resende, Fani Bracher, Fernando Cardoso, Fernando Lucchesi, Isaura Pena, Jorge Fonseca, João Castilho, José Alberto Nemer, José Bento, Léo Brizola, Luiz Flávio Silva, Marco Paulo Rolla, Marcos Coelho, Benjamin, Marilá Dardot, Mário Azevedo, Marta Neves, Mônica Sartori, Nello Nuno, Paulo Nazareth, Pedro David, Pedro Motta, Pedro Neves, Ricardo Homem, Roberto Bethônico, Rodrigo Mogiz.

Arte contemporânea é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras, que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra.

Tadeu Bandeira é um colecionador que se apaixonou pela arte muito cedo. “Desde os tempos da faculdade eu comecei a comprar meus quadros. Depois comprava em leilões de arte. Visitando museus ao redor do mundo, percebi que os mais importantes têm seu acervo formado em grande parte por doações. Acho fundamental ter o desprendimento de proporcionar ao público uma visão de tudo que guardei ao longo dos anos”, discorre.

Instituto Tragaluz

Por trás do MARTIR, existe uma história. Ele faz parte do Instituto Tragaluz que tem outras relevantes frentes de atuação. “Tiradentes é uma cidade muito acolhedora e, Minas Gerais, segue à frente do seu tempo, produzindo coisas cada vez mais belas ”, comentou Alexandre Lanna Resende.

O Instituto Tragaluz foi fundado pelos proprietários do Tragaluz Restaurante Casa, Pedro e Patrícia Navarro, juntamente com Alexandre Lanna Resende, Renata Resende, Tadeu Bandeira, Joel e Jane Padula. “Atuamos há mais de 20 anos em projetos sociais, como os de combate à desnutrição infantil, em diversas localidades. Almejávamos atuar com maior ênfase em Tiradentes, em frentes que temos maior vocação. Assim, nasceu o Instituto Tragaluz!”, explica Pedro.

O Instituto tem uma frente ligada ao combate à fome e à desnutrição na primeira infância. “A primeira infância é o fantástico período compreendido da gestação aos seis anos de vida. Nessa fase ocorre o desenvolvimento da arquitetura cerebral e a aprendizagem de habilidades fundamentais para o sucesso de uma criança e de um cidadão responsável. Além disso, objetivamos retirar Tiradentes do Mapa da Fome do Brasil”, explica Pedro. O MARTIR é um dos braços desse Instituto. Inicialmente, o Instituto atua em Tiradentes, mas os planos são de expandir para outros municípios do Campo das Vertentes.

O Instituto é formado por um conselho de administração que engloba sociólogo, professor, advogados, médico e fonoaudiólogo, além de contar com um número significativo de voluntários. Pedro reforça a importância de atuar na localidade onde está inserido.

CasaNutri / Combate à Fome: um centro de recuperação e educação nutricional de base comunitária criado com o objetivo de proteger as crianças da desnutrição na primeira infância. Esse distúrbio nutricional pode ocasionar consequências irreversíveis, impossibilitando que crianças desempenhem em sua totalidade as suas capacidades físicas e intelectuais. Atuam em Tiradentes com objetivo de recuperar crianças com desnutrição moderada/grave, apoiando as suas famílias. Atendimentos clínicos multiprofissionais mensais, além de visitas domiciliares semanais às crianças e famílias. Distribuem ovos caipiras como complemento nutricional às crianças desnutridas e seus familiares.

Diretoria do Instituto Tragaluz

Tadeu Bandeira – Diretor Cultural

Pedro Daibert de Navarro – Diretor Executivo

Alexandre Lanna Resende – Diretor de Relações Institucionais

Joel Naimayer Padula – Presidente do Conselho de Administração

SERVIÇO:

Entrada simbólica: R$10 – isenção para estudantes e tiradentinos.

Horário de funcionamento:

Quinta-feira, das 10h às 17h, sextas-feiras, das 10h às 22h e, aos sábados, das 10h às 22h.