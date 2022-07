Férias de julho: demanda por pacotes de turismo aumenta em 100%

A procura por viagens para as férias de julho apresentou um crescimento considerável, se comparado com o mesmo período do ano anterior, principalmente depois da grande retração causada ao setor pela pandemia. De acordo com dados da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (Abav), houve um crescimento de 100% na demanda por pacotes de turismo para o período. A pesquisa foi divulgada no fim de junho.

Com as férias escolares, o período fica mais propício para embarcar, seja em família ou entre amigos. Os destinos disponíveis são os mais variados, seja dentro do Brasil ou mundo afora. Para quem deixou para a última hora ou ainda não decidiu para onde ir, a Mapa360 traz a indicação de cinco roteiros. Há opções de destinos com neve, águas termais do Paraná para se aquecer das temperaturas mais baixas, além de destinos paradisíacos para curtir o calor do Caribe.

No Sul do Brasil

O estado do Paraná guarda diversos pontos turísticos, além de instalações de hospedagem de alto padrão. A cidade de Foz do Iguaçu recebe destaque com suas Cataratas, que recentemente foram eleitas o atrativo número um da América do Sul, em um levantamento realizado pela Tripadvisor, com base em milhares de avaliações de usuários. As quedas ficaram à frente de locais como a Torre Eiffel, em Paris, e o Central Park, em Nova Iorque.

A alguns minutos do Parque Nacional do Iguaçu encontra-se o Recanto Cataratas Thermas, Resort & Convention, complexo hoteleiro com mais de 500 quartos. Para o mês de julho, o empreendimento preparou atrações que vão desde jogos típicos com temáticas juninas e julinas, até brincadeiras aquáticas, nas piscinas termais do Resort.

Ainda no Paraná, especificamente na pequena cidade de Iretama, encontra-se o complexo de Jurema Águas Quentes, com a grande atratividade de suas águas quentes, que emergem naturalmente a 42° C. As águas de Jurema auxiliam no combate à tensão, à insônia e contam com uma ação desintoxicante e hidratante. Para julho, o Complexo preparou uma programação para as crianças com o Arraiá Jurema, festas e comidas típicas. Além de todas essas atrações, o resort terá oficinas de circo, música ao vivo e a popular costela de chão, aos sábados, para toda a família.

Ainda no Sul do Brasil, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, conta com a Ilha da Magia. E, ao contrário do que muitos pensam, a Ilha não possui um território pequeno. São mais de 675 quilômetros quadrados, estrategicamente distribuídos em uma geografia encantadora, esculpidos por uma natureza exuberante, cheia de praias, lagoas e dunas, complementada por um povo acolhedor que oferece gastronomia famosa entre os que visitam a ilha. Este destino conta com o LK Design Hotel, empreendimento de alto padrão, recém-inaugurado.

As famílias contam com suítes family e experiências kids e as crianças e adolescentes de até 16 anos acompanhadas dos pais não pagam. Os casais podem experienciar noites românticas com música ao vivo, vinhos, adega e drinks de inverno. Além disso, o hotel conta com uma piscina aquecida de borda infinita localizada em um rooftop, onde o hóspede tem vista da praia.

Fora do Brasil

Se a proposta for curtir um “frio de verdade”, a sugestão é desembarcar em Bariloche, na Argentina. A cidade é um dos destinos de neve mais próximos do Brasil, e está na 5ª posição dos lugares mais requisitados para o período de férias escolares, conforme a Decolar.

Bariloche abriga o centro de esqui mais desenvolvido da América do Sul, o Cerro Catedral, além de ter também o Cerro Campanário, considerado o 8º lugar na lista das melhores vistas do mundo, segundo a National Geographic. A cidade argentina é a capital nacional do turismo de aventuras e possui opções para a prática dos esportes de neve. Para quem aprecia os chocolates, cervejas artesanais e carnes com cortes argentinos, Bariloche é opção para visitação.

Com infraestrutura revitalizada em alguns dos pontos turísticos, como o Cerro Catedral, que está com novas pistas de esqui, e a ampliação da costa do lago Nahuel Huapi, Bariloche espera receber cerca de 250 mil visitantes entre julho e agosto, dos quais 50 mil brasileiros.

Fugindo das ondas de frio, a sugestão é o verão caribenho. Conforme a Organização Mundial do Turismo, o Caribe foi uma das sub-regiões que apresentaram os índices de recuperação mais rápidos do turismo internacional, chegando a quase 75% dos níveis de 2019. A região, que engloba praias do México e da República Dominicana, é uma das alternativas no exterior para quem procura evitar o frio sem deixar de refrescar a mente. Isso porque, ao contrário do Brasil, o verão nos destinos caribenhos acontece entre junho e setembro e é exatamente neste período que as praias são mais requisitadas.

O destino conta com alguns dos Hard Rock Hotels, resorts all inclusive de alto padrão. Localizados às margens das praias caribenhas, os hotéis possuem piscinas à beira-mar, bares, restaurantes, espaços para relaxamento, festas noturnas e ambientes contemplativos inspirados na temática do rock. As opções são o Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Los Cabos e o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, que são administrados pela RCD Hotels. O último possui também o parque aquático Rockaway Bay, propício para aproveitar com a família envolvendo as crianças e até entre amigos, já que possui tobogãs de tamanhos e níveis diferentes.