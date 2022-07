Férias no Museu: uma programação divertida para crianças e pais

Nem sempre as férias escolares de julho coincidem com as férias dos adultos, o que não significa que é necessário deixar as crianças ociosas em casa. Que tal apostar em atividades lúdicas e educativas para toda a família?

Durante todo o mês, as unidades do Museu da Energia em São Paulo, Itu e Salesópolis contam com a programação especial Férias no Museu, que reúne brincadeiras com LEGO, arte urbana, trilhas e muito mais. Confira os eventos, que também estão descritos no link.

Museu da Energia de São Paulo

Oficina de terrário

A atividade é realizada no dia 16, a partir das 14h, em parceria com o Museu Catavento. Os participantes vão aprender a construir um terrário, espaço fechado que simula as condições ideais de um espaço na natureza, como se fosse uma mini floresta, além de receberem instruções sobre a importância dessa estrutura para o equilíbrio do ecossistema. Link para inscrição

Oficina da torre de LEGO

Na oficina da torre de LEGO, mais uma parceria com o Museu Catavento, as crianças vão se divertir com o brinquedo de montagem, enquanto aprendem conceitos simples de física, como resistência e altura na construção de objetos. O intuito da atividade, realizada no dia 23 a partir das 14h, é o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, da construção de narrativas e oralidades. Link para inscrição

Museu da Energia de Salesópolis

Trilhas

Nos dias 13, 20 e 27 de julho, a partir das 10h, a unidade de Salesópolis promove trilhas por trechos remanescentes da Mata Atlântica, que incluem contemplação da Cachoeira dos Freires, considerada a maior queda d’água natural do Tietê, e de uma figueira centenária de mais de 20 metros de altura. Inscrições pelo WhatsApp (11) 99115-0020 ou e-mail: [email protected]

Oficina bomba de sementes

Através dessa oficina, realizada no dia 30 às 14h, os participantes aprendem alternativas para recuperar áreas degradadas, com uma reflexão sobre a importância da biodiversidade para os seres vivos. Inscrições pelo WhatsApp (11) 99115-0020 ou e-mail: [email protected]

Museu da Energia de Itu

Oficina de terrário

No dia 13, às 14h, os participantes da oficina aprendem a construir um terrário e sua importância para o meio ambiente, em atividade realizada em parceria com o Museu Catavento. As inscrições podem ser realizadas até dia 12 de julho através do formulário.

Oficina de lambe-lambe

No dia 20, às 14h, os participantes da oficina aprendem a produzir lambe- lambe: uma forma de intervenção artística contemporânea presente nos centros urbanos, onde um desenho, poster ou outras formas de arte são fixadas em diversos locais com cola caseira, muitas vezes feita com farinha. O resultado será um painel da arte, que ficará exposto no museu. Inscrições pelo link.

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento inspira pessoas sobre o valor da água e energia para a vida, por meio da pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Atuando em várias regiões do Estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis), realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais.

Facebook: @museudaenergia

Instagram: @museudaenergia

YouTube: Museu da Energia

Site: https://www.energiaesaneamento.org.br/

Museu da Energia de São Paulo

Endereço: Alameda Nothmann, 184, Campos Elíseos, São Paulo

Contatos: WhatsApp (11) 99169-8531, telefone (11) 3224-1489 ou e-mail [email protected]

Museu da Energia de Itu

Endereço: R. Paula Souza, 669 – Centro, Itu

Contatos: e-mail [email protected], telefones (11) 4022-6832 e (11) 94805-4429 (WhatsApp).

Museu da Energia de Salesópolis

Endereço: Estrada dos Freires, km 06 – Freires, Salesópolis, São Paulo

Contatos: WhatsApp (11) 99115-0020, telefone (11) 4696-1332 ou e-mail [email protected]