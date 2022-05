Ferramentas de WFM promovem mais qualidade de vida no trabalho

Como um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19, o mercado de trabalho vem experimentando uma série de mudanças, como as novas possibilidades trazidas pelo teletrabalho. No Brasil, o trabalho remoto foi adotado por 46% das empresas durante a crise sanitária, segundo pesquisa elaborada pela FIA (Fundação Instituto de Administração) com 139 pequenas, médias e grandes empresas do país.

Por meio do trabalho remoto, as oportunidades – antes, locais – se ampliaram, inserindo os trabalhadores em um mundo globalizado, que extrapola limites geográficos. Exemplo disso, a contratação de brasileiros por empresas estrangeiras cresceu 20% nos últimos 12 meses, conforme dados da Page Group, negócio de recrutamento do Reino Unido.

Em um cenário em que os profissionais se adaptaram às possibilidades do home office que, para muitos, oportuniza o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a busca por bem-estar no trabalho – conjunto de estratégias e ações adotadas para criar um ambiente colaborativo harmônico – deve seguir em uma crescente.

Na visão de Carla Gomes, Head of Sales e Customer Success da SISQUAL® WFM, um dos pontos principais para conseguir este marco é garantir o bem-estar dos colaboradores. Para tanto, os profissionais de recursos humanos se apoiam, cada vez mais, em uma comunicação mais próxima e fluida. “Ter a capacidade de trazer para cima da mesa as preocupações dos colaboradores e garantir uma decisão o mais justa possível, equilibrando o que é importante para o funcionário e o objetivo de seu time, é uma ferramenta importante para tal propósito”.

Tecnologia pode ajudar a organizar vida pessoal e profissional

De acordo com Gomes, a tecnologia tem oportunizado soluções que facilitam o trabalho de equipes de recursos humanos. A título de exemplo, ela cita o SISQUAL® Quality of Life Portal, ferramenta que medeia a comunicação entre colaboradores e chefias.

“Por meio do aplicativo do Quality of Life Portal, é possível fazer a integração entre a vida pessoal com a profissional do colaborador, permitindo que este consiga, em tempo útil, ver as sobreposições entre todas suas demandas”, diz. “Através da ferramenta, o funcionário pode mostrar à chefia os seus desafios para que, juntos [profissional e gestor], possam encontrar as soluções que conjuguem o bem-estar do colaborador e os objetivos da empresa”, detalha.

Segundo a Head of Sales e Customer Success da SISQUAL® WFM, pedidos de ausências antecipados – com limites garantidos que reduzem erros -, trocas de horário com os colegas, indicação de disponibilidade e indisponibilidade para trabalhar e visualização de saldos de banco de horas e férias, entre outros, são ferramentas que ajudam o colaborador a tomar as melhores decisões. “Para a empresa, por conseguinte, esta comunicação clara proporciona uma diminuição do absentismo e do turnover”.

Carla Gomes conta que os pedidos realizados pelos colaboradores por meio do SISQUAL® Quality of Life Portal podem ser simulados pela chefia, considerando itens como o cumprimento da legislação e os objetivos e níveis de serviço da equipe, para que, depois, seja enviada a decisão de aprovação ou recusa do pedido, com a justificativa completa e entendível.

A profissional destaca que, entre outros benefícios relacionados com o bem-estar do colaborador, uma ferramenta de gestão do tipo deve permitir que os funcionários contem suas necessidades para o plano de trabalho em um planejamento mensal. “Assim, a chefia pode conciliar as questões pessoais dos profissionais com o objetivo da equipe de uma forma mais simples e rigorosa e manter um ambiente harmonioso entre todos”.

Por meio de ferramentas digitais, como o portal, a liderança consegue saber, em qualquer momento do dia, como está a operação e quem são os colaboradores presentes e ausentes. “Além do mais, com soluções virtuais, a chefia pode tomar decisões rápidas, o que pode ditar o sucesso do dia. Também é possível anexar fotos de atestados, o que agiliza o processo de justificação de ausências e de auditoria pelo RH”, explica.

Qualidade de Vida à distância de um click

O Quality of Life Portal possibilita, ainda, o envio de planos de férias, partilha de documentos – privados e coletivos – e pedidos de hora-extra, além de efetuar a marcação de ponto. “As funcionalidades permitem que o colaborador tenha, à distância de um click, toda a informação sobre a sua vida profissional”.

A Head of Sales e Customer Success da SISQUAL® WFM observa que o mundo do trabalho está mudando. Hoje, quando alguém ingressa no mundo profissional, não pensa mais em uma carreira fixa de futuro, em uma empresa sólida, mas procura quem lhe dê as melhores condições de trabalho. Isso porque, se não for uma determinada empresa, será “a do lado”.

“E não estamos falando só na variável monetária que, claro, continua a ter um grande peso, mas se o colaborador está em um local onde consegue flexibilizar o seu horário, mantendo em harmonia a sua vida pessoal com a vida profissional: será aí que ele vai permanecer”, conclui.

