Ferramentas necessárias para manutenção da suspensão

Ter as ferramentas adequadas para efetuar a manutenção do veículo é fundamental para os reparadores, pois além de garantir a excelência do serviço e evitar danos às peças que estão sendo substituídas, otimiza o dia a dia na oficina. Por isso, a Nakata Automotiva, fabricante de autopeças para o mercado de reposição para veículos leves, pesados e motocicletas, recomenda que os reparadores utilizem algumas ferramentas na hora da manutenção do sistema de suspensão.

Para a troca de buchas, rolamentos de cubos de rodas e mancais, indica a prensa hidráulica, também importante para pivôs de embutir na bandeja. Já o torquímetro é necessário para apertar parafusos e porcas de acordo com o torque adequado, bem como uma caixa de ferramentas e um kit de chaves para dar torque em porcas de haste de amortecedores.

Os alicates auxiliam em torções, ajustes e fixação e são diversos, entre eles, de corte, de bico, com ou sem trava. Devem ser usados apenas para a função a que se destinam.

Extratores e colocadores, dirigidos aos pivôs, buchas e terminais de direção, são importantes também, bem como o encolhedor de mola, indicado para comprimir molas e efetuar a troca de amortecedores ou ao substituir molas.

Para a Nakata, é essencial não só investir em equipamentos específicos e de qualidade, mas também organizá-los na oficina para otimização do tempo e um trabalho eficiente.