Festa Junina na Portuguesa está de volta com muitas atrações e novidades

Depois de dois anos de espera, a Festa Junina na Portuguesa está de volta: serão cinco dias de festa que vão fazer da edição de 2022 a mais inesquecível de todas.

Reunindo grandes atrações, a festa vai contar com shows dos principais representantes da música brasileira e vai levar aos palcos do Complexo do Canindé, nos dias 4, 5, 11, 12 e 19 de junho, nomes como Simone & Simaria, Felipe Araújo, Péricles, Fernando & Sorocaba, Pixote, MC Pedrinho, Lucas Lucco e muito mais.

Além dos mais populares grupos musicais do país, a festa conta ainda com praça de alimentação com comidas típicas e barracas de brincadeiras tradicionais oferecendo diversão para toda a família.

De volta após um intervalo de dois anos, a Festa Junina na Portuguesa retoma a tradição de uma das mais tradicionais festas de São Paulo, reconhecida pela variedade de atrações e pela presença de um público fiel que frequenta a festa anualmente.

A festa acontece este ano com o apoio do Grupo Euro17, da Associação Portuguesa de Desportos, a promoção da Rádio Band FM e a produção da 17eventos.

O site da produtora 17eventos, www.17eventos.com.br, disponibiliza informações atualizadas sobre o evento, além de dar acesso aos ingressos que podem ser adquiridos pela ticket360.com.br.

Programação da Festa Junina na Portuguesa 2022

Local: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé, São Paulo – SP

Abertura dos portões às 17h. Início dos shows a partir das 18h30.

DIA 04/06/2022

GUGA NANDES

VOU PRO SERENO

TURMA DO PAGODE

DIA 05/06/2022

TAYRONE

FELIPE ARAUJO

PIXOTE

SIMONE & SIMARIA

DIA 11/06/2022

VULGO FK

KAYBLACK

KAWE

MC PEDRINHO

MC DAVI

NEGUINHO DO KAXETA

MENOR DA VG

DG & BATIDÃO STRONDA

DIA 12/06/2022

LUCAS LUCCO

MARVILA

FERRUGEM

FERNANDO & SOROCABA

DIA 19/06/2022

GUSTAVO MIOTO

PÉRICLES

GEORGE HENRIQUE & RODRIGO

MATHEUS & KAUAN