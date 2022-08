Festival Canvas Audiovisuais traz ao Brasil a dupla colombiana Nueve Voltios

Nos dias 6 e 7 de agosto, acontece em São Paulo mais uma edição do Canvas Audiovisuais. Esta edição reúne artistas da tech art celebrados internacionalmente, como a dupla colombiana Nueve Voltios – que se apresenta no domingo – e o brasileiro 1mpar (Henrique Roscoe) – no sábado, num total de seis shows e quatro instalações artísticas. O evento propõe aos visitantes experiências imersivas de audiovisual expandido utilizando como telas as enormes paredes do Galpão CRU, no bairro paulistano da Barra Funda.

Os artistas audiovisuais unem música, projeções, tecnologia e uma infinidade de ferramentas digitais e analógicas para reverberar sua arte por meio do som e do vídeo, criando experiências únicas para um público intergeracional. Um recorte artístico que não se limita à disparidade de idade que já é tradição e parte do propósito do Canvas Audiovisuais.

Felipe Brait, o idealizador e curador, explica um pouco mais sobre a essência do festival. “O Canvas prima pela diversidade e o ineditismo, trazendo um cruzamento interseccional de linguagens dentro do campo expandido e ilimitado da tech art. Por isso é possível perceber, a cada edição, a evolução de como arte e tecnologia interagem e impactam o público estimulando todos os seus sentidos”.

“Como sempre, teremos um final de semana imerso em culturas globais e um line-up composto apenas por grandes artistas que terão a oportunidade de apresentarem seus projetos pela primeira vez na maior cidade da América Latina”, acrescenta o organizador do evento.

Além dos shows, quem estiver no festival ainda poderá interagir com quatro projetos artísticos que desenvolvem obras inseridas no espaço, transitando entre a videoinstalação, o laser reativo e o vídeomapping. Essas instalações foram elaboradas com os artistas Achiles Luciano, Bianca Turner, VJ Bretas e pela colab entre Paulinho Fluxus e Gustavo Milward.

O Canvas Audiovisuais ainda cumpre um importante papel social ao disponibilizar o Ticket Diversidade, que garante ingressos unitários gratuitos para aquisições antecipadas voltadas ao público Trans, Queer e Não binaries.

Um line-up de shows inéditos

No sábado, 6, Henrique Roscoe, também conhecido como 1mpar, comanda a noite com sua performance “Pulsar”. Além dele, se apresentam na data a colab formada por Raquel Krugel e VJ Não Consta, além do coletivo Embolex.

Já no domingo, 7, a dupla colombiana Nueve Voltios é quem dita o ritmo do festival, por meio da sua performance “Domosfera”. Assim como os artistas internacionais, nesse dia se apresentam outras duas colabs, a primeira formada por Sandra-X e VJ LUV e, em seguida, Ascalapha e VJ Carol Santana encerram o evento.

Em ambos os dias o Canvas Audiovisuais abre os portões às 19h, com o início dos shows programado para 20h30. Cada apresentação terá duração de cerca de 40 minutos, com intervalos de 10 minutos entre cada uma elas.

Os ingressos já estão disponibilizados via Sympla, com valores entre R$ 40 (unitário) e R$ 70 (cota dupla), além do Ticket Diversidade. No dia do festival será possível fazer a compra na porta apenas do ingresso unitário por R$ 60 para o público em geral.

Serviço

Canvas Audiovisuais

Local:

Galpão CRU, Rua Cruzeiro, 802 – Barra Funda, São Paulo/SP

– Sábado 06/08

Abertura do espaço 19h

Início dos shows – 20:30h

Projeto HOL by 1mpar – performance “Pulsar”

Raquel Krugel + VJ Não Consta

EMBOLEX + convidados

– Domingo 07/08

Abertura do espaço 19h

Início dos shows – 20:30h

Nueve Voltios (Colombia) – performance “Domosfera”

Sandra-X + VJ LUV

Ascalapha (Retrigger) + VJ Carol Santana

Preços:

Ingressos unitários antecipados – R$ 40

Cota dupla – R$ 70

Na porta (apenas unitário) – R$ 60

Ticket Diversidade – gratuito para compras antecipadas voltado ao público Trans, Queer e Não Binaries

Ingressos pelo Sympla:https://www.sympla.com.br/evento/canvas-audiovisuais/1656043?lang=PT

Apoio Cultural: ON Projeções

Redes sociais:

https://www.instagram.com/canvas_av/

https://web.facebook.com/canvasaudiovisuais