Festival de Cinema ECA traz 21 filmes com temáticas educativas

O Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) acontece entre os dias 5 a 12 de agosto de 2022. Serão exibidos 21 curtas-metragens, sendo dez filmes competitivos, cinco convidados, e seis realizados em oficinas produzidas pelo Festival. Os filmes serão exibidos de forma gratuita em sessões presenciais e também no formato online pela a partir do dia 05/08 (plataforma: https://cinebrac.com.br/) .

Participam da mostra competitiva dez produções de curtas-metragens de ficção, animação e documentário dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Sul, e uma produção de Roraima em parceria com o país vizinho, a Venezuela. Os filmes foram selecionados entre 248 obras de todo o Brasil e do exterior. Todas as produções têm temáticas voltadas à cultura, educação e meio ambiente.

Retratos do Brasil

Além de prestigiar a produção audiovisual e o talento de jovens cineastas, os filmes trazem um retrato de diversos lugares do Brasil como o território de Parelheiros, SP, situado em área de proteção a mananciais, que abrange remanescentes da Mata Atlântica e é considerado patrimônio ambiental; o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no litoral sul do estado do RS; o Igarapé das Mulheres, no bairro Perpétuo Socorro, no Amapá; as diferentes periferias do Rio de Janeiro, entre outros.

Entre os assuntos abordados, as histórias retratam os desafios em preservar a natureza, as dificuldades de uma escola pública de música após a suspensão das aulas devido à pandemia, artesãs que tiveram as suas vidas moldadas pela arte, jovens negros de diferentes periferias que adotaram o cinema em oposição à violência, festas populares, as desigualdades sociais, entre outros.

“O objetivo do Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) é contribuir com a difusão de produções que atuem com a temática educativa, estimulando novos talentos e a inclusão social”, explica Alba do Vale, diretora da Objetiva Produções Cinematográficas.

Curadoria

A Curadoria do Festival será de Monica Trigo, que há anos atua no setor audiovisual e, entre outros, preside a Alianza Latino Americana de Festivales de Cine Fantástico (FANTLATAM), considerado o Oscar do Cinema Fantástico. E de Kaiane do Vale Martins, produtora e curadora na 1ª, 2ª e 3ª Edição do Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação, e curadora do projeto do Educacine (2012).

Premiação

A escolha dos filmes vencedores na categoria competitiva do Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) será realizada por um júri técnico composto por três profissionais do audiovisual brasileiro: Filippo Pitanga, crítico de cinema, curador e júri de inúmeros festivais internacionais; a diretora Kátia Coelho, a primeira mulher a dirigir a fotografia de um longa-metragem no Brasil, ganhadora de mais de 30 prêmios em festivais nacionais e internacionais e o diretor Jeferson De, um dos diretores da novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo (2019), lançou “M-8”, Melhor Filme/Júri Popular no Festival do Rio (2020), e o longa “Doutor Gama”, sobre o abolicionista Luiz Gama (2021).

O filme vencedor do Festival ganhará um prêmio de dez mil reais, o segundo lugar cinco mil reais e o terceiro três mil reais, além do Troféu do Festival.

O Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) é uma realização da Objetiva Produções Cinematográficas com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e patrocínio do Banco Votorantim.

Serviço:

Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA)

5 a 12 de agosto de 2022

Online – Plataforma: https://cinebrac.com.br/.

Livre

Instagram: @festival.eca

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalECA

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuh5WYFh4UNsvj1tbS_L2YQ

Mostra Competitiva:

Solitude – Direção de Tami Martins Aron Miranda – Animação- 13:32 – Brasil – AP

Rabiola – Direção de Thiago Briglia – Ficção – 14’ – Brasil (RR) e Venezuela

Piruetas- Direção de Luiz Lepchak Documentário – 15’ – Brasil

O Caçador de Árvores Gigantes- Direção de Antônio Pereira – Ficção – 11’ – Brasil – RS

O Cinema Está Servido – Direção de Leila Xavier e Stefano Motta – Documentário – 15’ – Brasil – RJ

Îebyra – Direção de Eduardo Souza Lima – Animação- 12:22 – Brasil – RJ

Parelheiros Orgânica – Direção de Kacá Weiss – Documentário – 15’ – Brasil – SP

Agosto dos Ventos – Direção de Paulo Henrique Antunes – Animação – 5’ – Brasil- MG

Alto das Flores – Direção de Daniele Santos Leite – Documentário – 7’ – Brasil- PE

O Escultor de Pássaros (The Bird Carver) – Direção de Felipe Santos Rosa – 12:03 – Brasil – RS

Mostra Convidada:

Guri – Direção de Adriano Monteiro Ficção | Cor | 12’ | Livre | 2019 | Brasil | ES

Primeiro Carnaval- Direção de Alan Medina Ficção | Cor | 5’ | Livre | 2021 | Brasil | SP

O véu de Amani-Direção de Renata Diniz Ficção | Cor | 14’57″ | Livre | 2019 | Brasil | DF

Pulo-Direção de Luiza Perocco e Ana Schiling Ficção | Cor | 13’ | Livre | 2019 | Brasil | SP

Trincheira-Direção de Paulo Silver Ficção | Cor | 15’ | Livre | 2019 | Brasil | AL