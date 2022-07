Filantropia estratégica em um dos mais importantes festivais de investimentos

A diretora executiva do Movimento Bem Maior (MBM), Carola Matarazzo, o cofundador do movimento e CEO da MRV Engenharia, Rubens Menin e o fundador da Rede Gerando Falcões, Edu Lyra, estarão juntos na Expert XP 2022, em um dos maiores festivais de investimentos do mundo, que acontece em São Paulo, nos dias 03 e 04 de agosto. A participação do MBM, no dia 04, será uma versão reduzida do evento Legado, realizado em abril, quando uma plateia de investidores ouviu sobre números e relatos de problemas sociais crônicos do Brasil.

Carola, Menin e Lyra estarão juntos, falando sobre filantropia estratégica. No foco da participação dos três está a filantropia como ferramenta para mudar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade e mostrar que grandes investidores podem ter participação em ações planejadas para fazer a diferença no processo de redução das injustiças sociais.

A Expert XP volta a ser também presencial, com expectativa de receber mais de 30 mil visitantes e ter um milhão de espectadores online, com mais de 35 horas de conteúdo.

Sobre o Movimento Bem Maior

Organização social apartidária, sem fins lucrativos, fundada em 2018, que atua conectando e viabilizando iniciativas de impacto social com o único objetivo de fortalecer o ecossistema filantrópico no Brasil. Por meio do investimento social, da mobilização de lideranças e da articulação intersetorial, o MBM contribui ativamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais diversa e com oportunidades mais justas para todos.

Mais informações: movimentobemmaior.org.br

Movimento Bem Maior na Expert XP 2022

Dia: 04 de agosto

Hora: das 13h às 14h30

Local: SP Expo 1,5, Rod. dos Imigrantes

Informações para imprensa

Central de Inovação | Movimento Bem Maior

Andréa Ramos Bueno – 11 98240-0344

Néia Andrade – 11 96723-4912 – [email protected]