Final de semana em Campinas terá festa junina no Shopping Prado Boulevard

As famílias campineiras que passarem pelo Shopping Prado Boulevard no sábado (25), encontrarão o espaço decorado com as características bandeirinhas além de diversas barracas com a culinária típica das festas juninas como cachorro-quente, canjica, milho, pamonha, cural, cerveja artesanal, vinho quente, quentão, entre outros pratos regionais.

O arraiá do Prado ainda contará com música ao vivo com a da dupla Hudson e Adriano, que farão uma apresentação, trazendo a música sertaneja para a festa. Além da banda Legião Urbana In Concert tocando os conhecidos hits da banda Legião Urbana.

O evento, que tem início ao meio-dia e término às 20h, trará atrações para as crianças, que poderão brincar na barraca da pesca, assim como nos brinquedos infláveis que estarão montados no estacionamento do Pão de Açúcar, local ao ar livre, escolhido para receber o arraiá, evitando aglomerações em espaços com pouca ventilação.

SERVIÇO

Arraiá do Prado

Quando: 25 de junho

Horário: a partir das 12h

Onde: Shopping Prado Boulevard – Campinas (estacionamento do Pão de Açúcar)

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP